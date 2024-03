Les sanctions américaines contre la Corée du Nord visent des individus et des entreprises basées en Russie, en Chine et aux Émirats arabes unis

Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions à l'encontre de six personnes et de deux entités basées en Russie, en Chine et aux Émirats arabes unis, les accusant de canaliser des fonds vers les programmes d'armement de la Corée du Nord.

Un communiqué du département du Trésor américain indique que cette mesure a été prise en coordination avec la Corée du Sud. Les six personnes visées sont Yu Pu Ung, Ri Tong Hyok, Han Chol Man, O In Chun, Jong Song Ho et Jon Yon Gun. Les entités frappées par les sanctions sont Alis LLC, basée à Vladivostok, en Russie, et Pioneer Bencont Star Real Estate, basée aux Émirats arabes unis. Le communiqué précise que ces deux sociétés sont subordonnées à Chinyong Information Technology Cooperation Co, une entité associée aux forces armées nord-coréennes. Le département du Trésor a déclaré que Chinyong, qui a été placé sous sanctions américaines en mai 2023, utilise un réseau de sociétés et de représentants pour gérer des délégations de travailleurs informatiques nord-coréens opérant en Russie et au Laos. Cette annonce intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud ont lancé cette semaine un nouveau groupe de travail visant à empêcher la Corée du Nord de se procurer du pétrole illicite, alors que l'impasse dans laquelle se trouve le Conseil de sécurité des Nations unies fait planer des doutes sur l'avenir des sanctions internationales imposées à Pyongyang. Des années de sanctions internationales sous l'égide des États-Unis n'ont pas réussi à mettre un terme aux programmes d'armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, et de nombreux observateurs de la Corée du Nord et experts en sanctions considèrent que le régime des Nations unies est moribond, voire déjà mort.