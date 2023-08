(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mercredi, les investisseurs digérant des chiffres d'inflation mitigés et l'impact qu'ils auront sur la prochaine décision de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 18,63 points, soit 0,3%, à 7 371,01. Le FTSE 250 a perdu 0,59 point à 18 659,16, et l'AIM All-Share a perdu 1,86 point, 0,3 %, à 748,07.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3 % à 734,97, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1 % à 16 393,51, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4 % à 13 550,51.

L'inflation globale au Royaume-Uni a baissé comme prévu le mois dernier, mais l'inflation de base est restée stable, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales mercredi.

Après les chiffres de l'inflation salariale plus élevés que prévu mardi, la persistance de l'inflation de base suggère que l'inflation est de plus en plus ancrée dans l'économie.

Sur une base annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 6,8 % en juillet, ce qui représente un ralentissement par rapport au bond de 7,9 % enregistré en juin. La lecture de juillet était en ligne avec les prévisions du marché, comme cité par FXStreet.

Cependant, Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown, a déclaré : "Si l'on exclut les prix volatils des denrées alimentaires et des carburants, qui ont baissé de manière plus substantielle, il n'y a pas eu de ralentissement du taux d'augmentation, ce qui est très décevant.

L'inflation de base - qui exclut l'énergie, les denrées alimentaires, l'alcool et le tabac - est restée inchangée sur une base annuelle par rapport au chiffre de 6,9 % enregistré en juin. On s'attendait à un ralentissement à 6,8 %.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que la croissance record des salaires révélée mardi a fait craindre que l'inflation dans l'économie britannique ne devienne "de plus en plus ancrée". Cette crainte est confirmée par l'inflation de base, qui est plus rigide.

Mould a déclaré que la BoE sera "heureuse de l'espace de respiration fourni par le calendrier de sa prochaine réunion". La banque devrait prendre sa prochaine décision sur les taux d'intérêt à la fin du mois de septembre.

"Cela lui permettra d'examiner quelques points de données supplémentaires avant de décider de sa prochaine action en matière de taux d'intérêt. Une chose est absolument certaine : la bataille contre l'inflation est loin d'être terminée", a-t-il ajouté.

La livre était en hausse mercredi à la mi-journée. Cela indique que le marché pense que la Banque d'Angleterre est plus susceptible de relever ses taux.

La livre était cotée à 1,2743 USD mercredi midi à Londres, contre 1,2733 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. Elle s'est renforcée à partir de 1,2705 USD peu avant la publication des données sur l'inflation.

Les constructeurs de maisons cotées en bourse ont succombé à la pression de la vente, dans l'attente de taux d'intérêt plus élevés. Barratt Developments a baissé de 0,9 %, Taylor Wimpey de 0,6 % et Persimmon de 0,4 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, les assureurs ont été en tête de l'indice après des résultats intermédiaires positifs.

Admiral a augmenté de 5,2 %, avec des revenus d'assurance en hausse de 14 % pour atteindre 1,61 milliard de livres sterling au premier semestre 2023, contre 1,41 milliard de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21 % pour atteindre 2,24 milliards de livres sterling, contre 1,85 milliard de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,1 %, passant de 224,6 millions de livres sterling à 233,9 millions de livres sterling.

Malgré l'amélioration des résultats, Admiral a réduit son dividende intérimaire à 51,0 pence par action, contre 60,0 pence l'année précédente.

Aviva a augmenté de 2,3 %. La société londonienne a déclaré que son bénéfice intermédiaire IFRS après impôt était de 377 millions de livres sterling, contre une perte de 198 millions de livres sterling l'année précédente. Les primes brutes émises en assurance générale ont augmenté de 12 %, passant de 4,69 milliards de livres sterling à 5,27 milliards de livres sterling.

La compagnie a déclaré un dividende intérimaire de 11,1 pence par action, en hausse de 7,8 % par rapport aux 10,3 pence de l'année précédente. Aviva vise un dividende total de 33,4 pence en 2023, en hausse de 7,7 % par rapport à 31,0 pence en 2022.

Antofagasta a perdu 1,6 %. RBC l'a fait passer de "sector perform" à "underperform".

Dans le FTSE 250, Marks & Spencer a augmenté de 4,3 %.

Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays et Deutsche Bank ont tous relevé leurs objectifs de cours pour M&S. Dans le même temps, Numi a relevé le titre de "hold" à "add".

Mardi, le détaillant de vêtements, d'articles de maison et de produits alimentaires a fait part d'une amélioration de ses perspectives pour son exercice financier lors d'une mise à jour commerciale imprévue. M&S a également déclaré avoir constaté une "croissance continue des parts de marché" dans les secteurs de l'habillement et de la maison, ainsi que de l'alimentation, au cours des 19 premières semaines de son exercice financier.

Sur l'AIM, les actions de Belluscura ont bondi de 17 %. Elle a annoncé avoir reçu des commandes pour plus de 6 500 de ses concentrateurs d'oxygène portables DISCOV-R.

Le développeur de dispositifs médicaux axés sur une technologie d'enrichissement de l'oxygène légère et portable a déclaré que la commande représentait un revenu potentiel de 15 millions de dollars, la production du concentrateur devant commencer d'ici la fin de ce trimestre.

Tern a perdu 16 %. La société d'investissement spécialisée dans le soutien aux entreprises technologiques de l'"internet des objets" en phase de démarrage a déclaré qu'au cours des six mois précédant le 30 juin, la perte avant impôts a augmenté de 18 % pour atteindre 2,8 millions de livres sterling, contre 2,4 millions de livres sterling l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, Tern a déclaré qu'elle mettait en œuvre des mesures de réduction des coûts, s'attendant à économiser environ 40 % de ses coûts centraux globaux en 2024 par rapport à 2022.

En Europe, le CAC 40 et le DAX 40 à Francfort étaient en hausse de 0,1 %.

La production industrielle de la zone euro a augmenté de 0,5% en juin par rapport à mai, selon les dernières données publiées par Eurostat mercredi.

En juin, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,5% par rapport à mai, où elle était restée inchangée. Sur une base annuelle, la production industrielle de la zone euro a baissé de 1,2%.

Mercredi également, Eurostat a déclaré que le produit intérieur brut corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro au deuxième trimestre 2023, par rapport au premier trimestre. Cette estimation préliminaire flash est conforme au consensus de FXStreet de 0,3%.

Au premier trimestre 2023, le PIB avait baissé de 0,1% dans la zone euro en glissement trimestriel.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont tous deux été appelés à une hausse marginale. L'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,1 %.

L'euro s'est établi à 1,0927 USD, pratiquement inchangé par rapport à 1,0926 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,57 yens, en hausse par rapport à 145,40 yens.

Le pétrole Brent était coté à 84,73 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 84,79 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 906,51 USD l'once, en baisse par rapport à 1 907,15 USD.

A venir sur le calendrier économique de mercredi, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale sont publiées à 1900 BST.

