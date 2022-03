L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a progressé de 0,8 %, Brewin Dolphin ayant bondi de 61 % pour atteindre un niveau record après que Royal Bank of Canada ait proposé une offre d'achat en espèces de 1,6 milliard de livres (2,10 milliards de dollars).

L'indice FTSE 100 a légèrement augmenté de 0,2 %, grâce à la hausse des valeurs industrielles, des banques et des assureurs.

Toutefois, les gains ont été plafonnés par les géants de l'énergie BP Plc et Shell Plc, qui ont chuté de 1,8 % et de 1 %, respectivement.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 5 dollars le baril après que les États-Unis aient annoncé qu'ils envisageaient de procéder à la plus grande ponction jamais effectuée sur leurs réserves pétrolières pour tenter de faire baisser les prix du carburant qui ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la fin du mois dernier. [O/R]