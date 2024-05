Alors que la Grande-Bretagne se prépare à des élections générales début juillet et que les sondages indiquent que le parti travailliste d'opposition pourrait revenir au pouvoir pour la première fois depuis près de 15 ans, les analystes du marché tirent les leçons de l'histoire récente pour savoir à quoi s'attendre.

La décision prise mercredi par le Premier ministre Rishi Sunak de convoquer des élections d'été a surpris les experts politiques, les législateurs et les investisseurs. Elle a donné un modeste coup de pouce à la livre sterling, mais a pesé sur les services publics, le débat sur leur propriété pouvant devenir un champ de bataille lors de la campagne électorale.

Le parti travailliste de Keir Starmer détient une avance d'environ 20 points dans les sondages d'opinion depuis que M. Sunak a pris le pouvoir à la fin de l'année 2022, après le mandat de Boris Johnson, entaché de scandales, et celui de Liz Truss, qui a duré 49 jours et a fait des ravages sur les marchés - ce que les deux chefs de parti s'efforceront d'éviter.

Les niveaux d'endettement du gouvernement britannique inquiètent certains investisseurs, tandis que sur le marché boursier, les banques, les services publics, les constructeurs de maisons et les propriétaires, la défense et l'énergie seront au centre de l'attention.

Les performances de la livre et de la bourse de Londres ont également varié dans le passé, en fonction du vainqueur.

ACTIONS BRITANNIQUES

Citi a analysé les chiffres et constaté que les actions britanniques - en considérant l'indice FTSE 100 et l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation - ont toutes deux tendance à stagner au cours des six mois qui suivent une élection nationale. L'indice des valeurs moyennes 250, qui est plus exposé à l'économie britannique, a eu tendance à surperformer l'indice des valeurs vedettes, plus axé sur le marché mondial.

Au cours des dernières législatures, le FTSE 250 a enregistré sa meilleure performance pendant la coalition conservateurs/libéraux-démocrates de 2010 à 2015, avec un gain de 75 %, suivi par sa performance pendant la législature travailliste de 1997 à 2001, avec une hausse de 50 %, selon les données du LSEG.

Le FTSE 100, quant à lui, a eu tendance à moins bien se comporter sous un gouvernement travailliste, avec un gain moyen de seulement 0,3 %, comparé à la hausse moyenne de 32 % du FTSE 250 pendant les mandats travaillistes depuis 1997.

Sa meilleure performance, comme celle du 250, a été enregistrée sous la coalition Con/LibDem, avec une hausse de 32 %, suivie par sa performance sous le gouvernement conservateur actuel, avec une hausse de près de 15 % depuis décembre 2019.

UNE LIVRE SOLIDEMENT CHARPENTÉE

La livre a toujours la bougeotte en période électorale. La monnaie est le paratonnerre de l'opinion des investisseurs internationaux sur le Royaume-Uni et sur les politiques clés promises par le prochain gouvernement.

La décision de M. Sunak de convoquer les élections le 4 juillet a été une surprise, mais les rumeurs politiques et le marché des options sur la volatilité de la livre sterling ont commencé à tourner dès mercredi matin, lorsque les principaux ministres ont commencé à annuler des apparitions et que l'on a appris que le ministre des affaires étrangères et ancien Premier ministre, David Cameron, rentrait soudainement d'un voyage à l'étranger.

Le parti d'opposition, le Labour, jouissant d'une avance considérable dans les sondages, les traders ne s'attendent pas à un pic de volatilité à partir de là, mais toute bombe politique ou tout faux pas soudain pourrait déclencher une certaine action.

SECTEURS SOUS SURVEILLANCE

Quelques secteurs feront l'objet d'un examen attentif. La date des élections semble avoir presque certainement retardé la vente au public de la participation du gouvernement dans le groupe Natwest et pourrait bloquer d'autres opérations en cours.

D'autres secteurs clés à surveiller seront les constructeurs de maisons, car les partis se bousculent pour obtenir une prime à la construction, ainsi que le secteur de l'eau, car le sujet brûlant des élections, à savoir les quantités incessantes d'eaux usées brutes déversées dans les rivières et les mers du Royaume-Uni, fait planer la menace d'une renationalisation de certaines des entreprises les plus performantes et les plus à court d'argent.

DÉPENSEZ... OU NE DÉPENSEZ PAS

Les investisseurs du marché obligataire examineront de très près les plans de dépenses des deux partis, en particulier ceux du parti travailliste.

Les obligations d'État britanniques, connues sous le nom de "gilts", se sont effondrées en 2022 lorsque le Premier ministre de l'époque, M. Truss, a dévoilé des projets de réductions d'impôts importantes qui auraient entraîné un creusement spectaculaire d'un déficit budgétaire déjà considérable.

Le gouvernement doit emprunter environ 265 milliards de livres (337,27 milliards de dollars) sur les marchés internationaux au cours de l'exercice 2024/25, ce qui représente la deuxième année la plus importante pour les ventes d'obligations. La stabilité du marché obligataire est primordiale.

Les investisseurs affirment que les similitudes entre les plans économiques du parti et l'avance considérable du Labour dans les sondages signifient que l'accent restera mis sur l'inflation, les réductions de taux de la Banque d'Angleterre et l'économie américaine en tant que principaux moteurs pour les actifs à revenu fixe.

SWAPS DE DÉFAUT DE CRÉDIT

Malgré tous les discours sur les caisses vides du gouvernement et l'augmentation des niveaux d'endettement, les marchés des swaps de défaut de crédit - l'endroit où les investisseurs obligataires vont pour acheter une assurance contre le type de turbulences causées par le mini-budget désastreux de Truss pour 2022 - évaluent actuellement le Royaume-Uni comme s'il avait une meilleure cote de crédit qu'il ne l'a actuellement.

Les CDS à cinq ans sur la dette souveraine du Royaume-Uni se négocient actuellement autour de 24 points de base, selon les chiffres de S&P Global Market Intelligence. (1 $ = 0,7857 livre)