Circle Property PLC - acquéreur, promoteur et gestionnaire d'actifs de bureaux régionaux au Royaume-Uni - quittera l'indice FTSE AIM All-Share jeudi, confirme le FTSE Russell. La semaine dernière, mercredi, la société a confirmé son retrait de la cote, en déclarant : "Le maintien de l'admission de la société à la négociation sur l'AIM nécessite un temps utile de la part de la direction, des obligations légales et réglementaires et s'accompagne de coûts financiers importants (tels que les honoraires professionnels, les frais de la Bourse de Londres et d'autres coûts associés au fait d'être une société cotée sur l'AIM)." Les administrateurs maintiennent que ces coûts sont "disproportionnés" par rapport aux avantages que la société retire de sa cotation à l'AIM. Circle détient actuellement environ 3,2 millions de livres sterling en liquidités et prévoit de distribuer aux actionnaires un rendement final "modeste" ne dépassant pas 1,1 million de livres sterling, soit 4 pence par action. Le reste servira à couvrir les coûts et à verser des primes d'intéressement à ses cadres.

Cours actuel de l'action : 4,00 pence, clôture en hausse de 14 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 98

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

