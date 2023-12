(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse mercredi, avec une lecture plus froide du marché de l'emploi américain mardi qui a remonté les esprits, tandis que le dollar a montré une certaine résistance malgré les données d'ouverture d'emplois plus faibles.

L'attention se tourne vers le rapport sur l'emploi ADP de mercredi à 1315 GMT. Bien qu'il ne s'agisse pas des chiffres officiels de l'emploi non agricole, il fournira un aperçu de la santé du marché de l'emploi américain. Selon le consensus cité par FXStreet, il devrait y avoir 130 000 ajouts d'emplois, en hausse par rapport aux 113 000 d'octobre.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 26,66 points, soit 0,3 %, à 7 516,50. Le FTSE 250 a gagné 107,99 points, soit 0,6 %, à 18 595,52 points, et l'AIM All-Share a gagné 0,65 point, soit 0,1 %, à 717,33 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 750,60, le Cboe UK 250 a progressé de 0,7% à 16 124,99, et le Cboe Small Companies a grimpé de 1,9% à 13 693,73.

En Asie, les actions sont en hausse. Le Nikkei 225 a grimpé de 2,0 % à Tokyo, le Shanghai Composite chinois a terminé en baisse de 0,1 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a grimpé de 0,8 %. Le S&P/ASX 200 a fait un bond de 1,7 % à Sydney.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en recul de 0,2 %, le S&P 500 en baisse de 0,1 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,3 %.

La livre sterling était cotée à 1,2600 USD tôt mercredi, en baisse par rapport à 1,2613 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0779 USD tôt mercredi, en baisse par rapport à 1,0809 USD tard mardi. Face au yen, le dollar était coté à 147,06 yens, en légère baisse par rapport à 147,10 yens.

"La baisse plus importante que prévu des offres d'emploi JOLTS en octobre a fourni de nouvelles raisons de spéculer sur d'autres réductions de taux de la Réserve fédérale l'année prochaine, mais les chiffres plus élevés des services ISM en novembre ont fonctionné comme un facteur compensatoire en termes d'impact sur les devises," ont commenté les analystes d'ING.

"La vente à découvert de l'euro semble être l'un des paris les plus populaires sur le marché des changes en ce moment. Les commentaires des partisans de la ligne dure comme Isabel Schnabel hier - qui a suggéré qu'une nouvelle hausse n'était plus d'actualité et a essentiellement déplacé la discussion sur les réductions de taux - ont ajouté une pression supplémentaire sur l'euro".

Isabel Schnabel, qui a déjà été l'une des voix les plus dures de la BCE, a déclaré à Reuters que la banque centrale pouvait renoncer à de nouvelles hausses. Il y a environ un mois, elle avait déclaré qu'une nouvelle hausse aurait pu être envisagée.

"Lorsque les faits changent, je change d'avis. Que faites-vous, monsieur ?", a déclaré Mme Schanbel à Reuters, faisant référence à une phrase de l'économiste John Maynard Keynes.

À Londres, British American Tobacco a été le plus mauvais élève du FTSE 100, avec une baisse de 7,6 %.

Imperial Brands a chuté de 1,6 % dans le cadre d'une lecture croisée négative.

Les baisses des cours des actions de Diageo, Shell et BP, trois poids lourds de l'indice, ont également freiné la progression du FTSE 100 en début de journée mercredi.

Le fabricant de Guinness, Diageo, a chuté de 0,5 % après qu'UBS a réduit le prix de l'action à "vendre". BP et Shell ont perdu 0,2% et 0,3%, suite à la baisse des prix du pétrole brut. Le pétrole Brent s'échangeait à 77,30 USD le baril tôt mercredi, en baisse par rapport aux 78,49 USD de la fin de journée de mardi.

A la hausse, Ocado a grimpé de 5,0% après que JPMorgan l'ait relevé à "neutre".

Paragon Banking a bondi de 11 %. Le prêteur a annoncé un nouveau rachat d'actions et a fait état de résultats annuels satisfaisants.

Il a déclaré un revenu d'exploitation total de 466,0 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, en hausse de 19 % par rapport aux 393,0 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a diminué de 52 %, passant de 417,9 millions de livres sterling à 199,9 millions de livres sterling. Le résultat net a été affecté par des pertes de valeur de 77,7 millions de livres sterling, contre des gains de 191,9 millions de livres sterling l'année précédente. Sur une base sous-jacente, le bénéfice a augmenté de 25 % pour atteindre 277,6 millions de livres sterling.

"Nous avons annoncé aujourd'hui un nouveau rachat d'actions de 50 millions de livres sterling pour l'exercice 2024. Reflétant la performance soutenue du groupe, la solidité de nos ratios de capital et le niveau de liquidité, depuis 2015, le groupe a reversé plus de 948,5 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes", a déclaré le directeur général Nigel Terrington.

Paragon a augmenté son dividende total de 31% à 37,4 pence contre 28,6 pence.

Le voyagiste Tui a gagné 8,4 %. Il a salué la "dynamique positive des réservations" et a annoncé qu'il envisageait de se retirer de la Bourse de Londres.

Tui a déclaré qu'il y avait eu une "migration notable des liquidités du Royaume-Uni vers l'Allemagne".

"À la lumière des opinions exprimées par les actionnaires et de tout autre commentaire de leur part, le conseil d'administration examine actuellement si un passage à une cotation Prime Standard à Francfort avec inclusion au MDAX et un retrait de la cote de la Bourse de Londres seraient dans le meilleur intérêt des actionnaires", a ajouté M. Tui.

Pour l'exercice clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires a progressé d'un quart, passant de 16,55 milliards d'euros à 20,67 milliards d'euros. Le bénéfice avant impôts est passé de 146 millions d'euros à 551 millions d'euros.

Le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts s'est élevé à 977 millions d'euros, soit plus du double des 409 millions d'euros enregistrés précédemment.

Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 8,48 milliards d'euros et le bénéfice avant impôt a bondi de 30 % pour s'établir à 1,15 milliard d'euros.

Pour l'exercice 2024, Tui s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente de 10 % en glissement annuel et à ce que son résultat opérationnel sous-jacent progresse de 25 %.

"Nos prévisions pour l'exercice 2024 sont fournies dans le cadre des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques actuelles, en particulier au Moyen-Orient. Elles sont basées sur la dynamique positive actuelle des réservations pour les deux saisons, même si l'été n'en est qu'à ses débuts, ainsi que sur le retour à une politique de couverture normale", a ajouté l'entreprise.

En regardant plus loin, l'entreprise s'est fixé comme objectif à moyen terme d'atteindre une croissance annuelle composée du bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7 % à 10 %.

Ten Entertainment a grimpé de 31 %. L'exploitant de bowling à dix quilles a accepté un rachat de 287 millions de livres sterling par un véhicule indirectement détenu par des fonds d'investissement conseillés par Trive Capital Partners.

Neon Buyer paiera 412,5 pence par action Ten Entertainment, soit une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture de 310 pence mardi.

Ten Entertainment a déclaré : "Nonobstant les opportunités d'accélérer cette croissance, les directeurs de TEG sont conscients de la nécessité de tenir compte des incertitudes et des risques qui existent à court et à moyen terme. TEG n'est pas à l'abri des perspectives politiques nationales et internationales très instables et d'une toile de fond économique volatile, qui ont toutes eu un impact sur les conditions économiques et la confiance des consommateurs britanniques et ont conduit à une inflation significative de certains coûts d'intrants".

L'or était coté à 2 030,67 USD l'once tôt mercredi, en hausse par rapport aux 2 018,22 USD de mardi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

