(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte mardi, alors que les politiciens américains restent en désaccord sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 10,12 points, soit 0,1%, à 7 760,87. Le FTSE 250 était en hausse de 12,74 points, 0,1%, à 19 286,08, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,47 point, 0,1%, à 808,68.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 775,45, tandis que le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 16 801,09, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13 593,69.

Aux États-Unis, Wall street a terminé en demi-teinte, avec un Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,4 %, un S&P 500 stable et un Nasdaq Composite en hausse de 0,5 %.

Un républicain américain de premier plan a déclaré lundi que ses premières discussions en tête-à-tête depuis des mois avec le président Joe Biden pour éviter un défaut de paiement calamiteux avaient été "productives", mais qu'il n'y avait toujours pas d'accord.

La rencontre à la Maison Blanche a eu lieu après le retour de M. Biden d'un voyage en Asie, alors qu'il s'efforçait de trouver un accord avant la date butoir du 1er juin fixée par le Trésor américain pour que le Congrès autorise de nouveaux emprunts.

"J'ai eu l'impression que nous avons eu une discussion productive. Nous n'avons pas encore d'accord, mais j'ai le sentiment que la discussion a été productive dans les domaines où nous avons des divergences d'opinion", a déclaré Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, à l'issue des discussions.

M. McCarthy a déclaré aux journalistes que les négociateurs allaient "travailler toute la nuit" pour rapprocher les deux parties et que M. Biden et lui-même allaient "se parler tous les jours pour essayer de trouver un moyen de faire avancer les choses".

Au Royaume-Uni, les emprunts de l'État ont atteint 25,6 milliards de livres sterling le mois dernier, en raison du coût des programmes de soutien à l'énergie, de l'augmentation des prestations sociales et de la hausse des intérêts de la dette, selon les chiffres officiels.

L'Office des statistiques nationales a déclaré qu'il s'agissait du deuxième mois d'avril le plus élevé jamais enregistré, dépassé uniquement par le mois de 2020, marqué par une pandémie. Il s'agit d'une augmentation de 11,9 milliards de livres sterling par rapport au même mois de l'année dernière.

Ce dernier chiffre est supérieur de 7,7 milliards de livres sterling aux prévisions des économistes et de 3,1 milliards de livres sterling aux prévisions de l'organisme officiel du gouvernement britannique, l'Office for Budget Responsibility (Office pour la responsabilité budgétaire).

Pendant ce temps, l'inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni a légèrement diminué pour le deuxième mois consécutif, mais est restée à son troisième taux le plus élevé depuis 2008.

Selon Kantar, l'inflation des prix des produits alimentaires est passée de 17,3 % au cours des quatre semaines précédentes à 17,2 % au cours des quatre semaines précédant le 14 mai.

Au taux d'inflation actuel, le ménage britannique moyen risque de dépenser 833 livres sterling de plus pour sa facture annuelle de produits alimentaires.

"Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 16 % au cours de la semaine du couronnement, ce qui représente un montant supplémentaire de 218 millions de livres sterling. Les consommateurs ont rempli leurs verres, les vins pétillants et tranquilles étant particulièrement appréciés. Les ventes de ces produits ont augmenté respectivement de 129 % et de 33 %, sous l'effet de la demande et non de l'augmentation des prix, l'inflation du vin n'étant que de 1 %", a déclaré Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de l'analyse des consommateurs chez Kantar.

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était stable.

La performance asymétrique du secteur privé allemand s'est aggravée en mai, selon les données préliminaires de l'enquête mardi, alors que la croissance du secteur des services s'est accélérée et que la chute de l'industrie manufacturière s'est aggravée.

L'indice flash des directeurs d'achat des services de la Hamburg Commercial Bank a augmenté à un plus haut de 21 mois de 57,8 points contre 56,0 en avril, dépassant le consensus du marché cité par FXStreet de 55,5.

En revanche, l'indice PMI manufacturier flash a baissé à 42,9 contre 44,5, montrant que la contraction du secteur manufacturier de l'Allemagne s'est aggravée.

Le calendrier économique de mardi comprend d'autres PMI flash, y compris pour le Royaume-Uni à 0930 BST et les États-Unis à 1445 BST.

La livre était cotée à 1,2414 USD tôt ce mardi à Londres, en légère baisse par rapport à 1,2424 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0798 USD, en baisse par rapport à 1,0802 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 138,44 yens, en baisse par rapport à 138,52 yens.

Sur le FTSE 100, les actions de BT ont augmenté de 1,6%.

La société Altice UK Sarl du magnat milliardaire des télécommunications Patrick Drahi a déclaré avoir acheté davantage d'actions BT, portant sa participation à un peu moins de 25 %.

Altice a déclaré avoir acheté 650 millions d'actions supplémentaires de la société de télécommunications, ce qui porte sa participation à 2,44 milliards d'actions. Cela représente une participation d'environ 24,5 % dans BT.

L'achat vaut environ 977 millions de livres sterling au prix actuel du marché des actions BT, tandis que la participation totale d'Altice vaut 3,66 milliards de livres sterling.

"Altice UK a réaffirmé au conseil d'administration de BT qu'il n'avait pas l'intention de proposer une offre pour BT", a ajouté Altice.

Au cours des deux dernières années, l'investissement d'Altice dans BT a fait l'objet d'un examen minutieux.

En décembre 2021, Altice de Patrick Drahi a porté sa participation dans BT à 18 %.

En mai 2022, BT a déclaré avoir reçu une notification du secrétaire d'État britannique aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle indiquant que le gouvernement exerçait son pouvoir en vertu de la loi de 2021 sur la sécurité nationale et l'investissement pour enquêter sur l'augmentation de la participation de la société française. En août, le gouvernement britannique a déclaré qu'il ne prendrait "aucune autre mesure" concernant l'augmentation de la participation d'Altice dans BT.

RS Group a perdu 4,9 %, ce qui en fait le titre le moins performant du FTSE 100 au début des échanges londoniens.

RS a déclaré que ses revenus pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars ont augmenté de 17 % pour atteindre 2,98 milliards de livres sterling, contre 2,55 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 23 %, passant de 302,2 millions de livres sterling à 371,5 millions de livres sterling.

Ce chiffre est légèrement inférieur au consensus établi par la société. Le distributeur de produits industriels et électroniques basé à Londres s'attendait à des revenus de 3,00 milliards de livres sterling et à un bénéfice avant impôts de 378,7 millions de livres sterling.

RS a déclaré un dividende final de 13,7 pence. Cela porte le dividende annuel à 20,9 pence, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 18,0 pence précédentes.

Le directeur général, Simon Pryce, a déclaré : "RS a réalisé une excellente performance en 2022/23 malgré un contexte macroéconomique plus difficile au second semestre. Ces résultats sont le fruit de nos initiatives continues en matière d'excellence opérationnelle, de la répartition géographique, sectorielle et des produits, de la disponibilité des stocks et de la fermeté des prix."

Dans le FTSE 250, Pennon a perdu 3,0 %, après que l'Ofwat a lancé une enquête sur South West Water.

La société de services d'eau basée à Exeter, en Angleterre, et le régulateur britannique de l'industrie de l'eau ont déclaré que l'enquête portait sur l'exactitude des informations communiquées par South West Water concernant ses performances en matière de fuites et de consommation par habitant. South West Water fait partie de Pennon.

Pennon a déclaré qu'elle travaillerait "de manière ouverte et constructive" avec Ofwat pour se conformer à la mise en demeure adressée à South West Water dans le cadre de cette enquête.

Sur l'AIM, Physiomics a perdu 20 % après avoir revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

La société de conseil en oncologie a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que le revenu total pour l'exercice se terminant le 30 juin soit inférieur de plus de 10 % aux 750 000 livres sterling indiquées dans ses prévisions précédentes. Elle s'attend désormais à un revenu total d'environ 660 000 GBP.

Elle a expliqué que cela était dû à des retards imprévus dans la livraison de données à Physiomics pour des projets sous contrat et à la signature d'un projet avec un nouveau client potentiel.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 1,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 75,90 USD le baril tôt à Londres mardi, en baisse par rapport aux 75,94 USD de lundi. L'or était coté à 1 957,96 USD l'once, en baisse par rapport à 1 972,21 USD.

