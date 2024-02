(Alliance News) - EasyJet PLC est favorite pour revenir au sommet des grandes capitalisations cotées à Londres, selon les changements indicatifs de l'indice FTSE Russell mardi.

Les résultats définitifs de la révision de l'indice sont publiés le 28 février, sur la base des données de la veille.

D'après les données de clôture de vendredi, le transporteur à bas prix easyJet est prêt à réintégrer le FTSE 100.

easyJet a été renvoyée dans la salle des départs du FTSE 100 en juin 2020, après que la pandémie de grippe aviaire ait réduit la demande de voyages et vidé le ciel.

Toutefois, ses perspectives se sont améliorées depuis lors et ses bénéfices ont progressé.

Dans l'autre sens, Endeavour Mining PLC devrait être rétrogradée dans le FTSE 250.

La société d'infrastructure Kier Group PLC et la société de logistique Wincanton PLC sont en passe d'être promues au FTSE 250, bien que le rachat de cette dernière par la société de transport maritime CMA CGM pour un montant de 566,9 millions de livres sterling se profile à l'horizon.

Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC et Tritax EuroBox PLC devraient quitter l'indice FTSE 250.

La révision trimestrielle de l'indice FTSE est basée sur l'évolution de la capitalisation boursière. Les actions cotées au FTSE 250 qui sont les 90e plus grandes ou plus importantes du marché principal augmentent, et les sociétés cotées au FTSE 100 qui sont les 111e plus grandes ou plus petites diminuent, ce qui permet de maintenir l'équilibre des indices.

Les changements d'indice seront annoncés après la clôture du marché la semaine prochaine, mercredi, sur la base des prix de clôture de la veille. La révision prendra effet le 18 mars.

La réindexation peut entraîner une augmentation de l'activité commerciale, car les gestionnaires de fonds ayant des portefeuilles de suivi doivent se débarrasser des actions qui ne font plus partie de l'indice et acheter les actions qui en font partie.

Le mineur d'or Endeavour a subi une baisse de 26 % du cours de son action jusqu'à présent en 2024. Endeavour, qui possède des actifs dans des pays tels que le Sénégal et le Burkina Faso, a évincé Sébastien de Montessus de son poste de directeur général pour "faute grave" le mois dernier. Depuis lors, les actions de la société ont été soumises à une pression à la vente.

Cette décision fait suite à une enquête sur une instruction de paiement irrégulière émise par M. de Montessus dans le cadre d'une cession d'actifs entreprise par la société.

L'action de Wincanton a fait un bond de 44 % depuis le début de l'année, une offre publique d'achat soutenant les actions.

Le FTSE Russell a noté que les actions de la société seront suspendues le 28 mars si les actionnaires approuvent le rachat lors de l'assemblée du 13 mars.

Si Wincanton est promue au FTSE 250 et que ses investisseurs soutiennent son rachat, FTSE Russell explique que la promotion sera annulée et que la société sera retirée des indices FTSE le 18 mars.

"Un nouvel ajout au FTSE 250 sera identifié en sélectionnant la société non constitutive du FTSE 250 la mieux classée sur la base de la capitalisation boursière le jour précédant l'annonce. FTSE Russell s'efforcera de confirmer et d'annoncer le traitement indiciel dès que possible, cependant, dans le cas où le résultat de l'assemblée des actionnaires n'est pas divulgué avant 18 heures le 13 mars ou le 14 mars 2024, la confirmation du traitement indiciel pourrait ne pas avoir lieu avant la clôture du marché britannique le 14 mars 2024", a expliqué FTSE Russell.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.