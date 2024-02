Les actions britanniques ont été modérées mercredi, les gains des constructeurs de maisons suite à l'augmentation des prix de l'immobilier ayant été compensés par une vente des actions des mines de métaux précieux, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour obtenir des indications sur la politique monétaire.

L'indice FTSE 100 était stable à 08:25 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 a glissé de 0,1%.

Les données ont montré que les prix des maisons britanniques ont rapporté le taux de croissance annuel le plus fort depuis un an en janvier, ajoutant aux signes provisoires de l'élan dans le marché du logement et augmentant l'indice des constructeurs de maisons de 0,7 %.

Les mineurs de métaux précieux ont perdu 0,8 % en raison de la baisse des prix de l'or, avant les discours des responsables de la Réserve fédérale au cours de la semaine.

Les actions de Barratt Developments ont chuté de 5,9%, après que le constructeur de maisons ait accepté d'acheter Redrow pour environ 2,52 milliards de livres (3,18 milliards de dollars). Les actions de Redrow ont augmenté de 13,6 %.

Le fabricant de savon PZ Cussons a prévu un bénéfice annuel inférieur et a réduit son dividende intérimaire, ce qui a entraîné une baisse de 14,4 % de ses actions, qui se sont retrouvées au bas de l'échelle du FTSE 250, tandis que le sous-indice plus large des soins personnels, des médicaments et des magasins d'alimentation a perdu 0,6 %.