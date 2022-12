Ce partenariat stratégique intervient alors que les investisseurs mondiaux sont de plus en plus conscients des facteurs ESG et que Pékin accélère ses efforts en matière d'écologie afin de respecter l'engagement du gouvernement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

La série d'indices ESG FTSE Ping An China, qui combine l'approche ESG spécifique à la Chine de Ping An aux indices chinois de FTSE Russell, montre comment les institutions chinoises et occidentales peuvent se donner la main en matière d'investissement durable, malgré les tensions sur des domaines sensibles tels que les droits de l'homme et le contrôle du Parti communiste.

Le lancement initial de l'indice visera les investisseurs onshore, mais le partenariat pluriannuel a pour objectif de servir également les investisseurs internationaux à terme, a déclaré FTSE Russell, une unité du London Stock Exchange Group.

Ping An Insurance Group est le plus grand assureur de Chine en termes de valeur marchande.

"Il s'agit vraiment de tirer parti des connaissances spécifiques au marché" que Ping An apporte, a déclaré Helena Fung, responsable de l'investissement durable, APAC, chez FTSE Russell.

Mme Fung a ajouté que le propre cadre d'évaluation ESG de Ping An, sur lequel les nouveaux indices sont basés, contient des éléments chinois idiosyncrasiques tels que la "prospérité commune" - une initiative du gouvernement qui cherche à éliminer les inégalités croissantes en matière de richesse - mais cela n'a pas provoqué de discorde avec FTSE, qui a ses propres normes d'évaluation ESG.

"Les gens ont tendance à considérer l'ESG comme une approche unique. En fait, il s'agit de différentes méthodologies, de différentes façons d'appliquer les données au sein des indices", a déclaré M. Fung.

Soulignant cette divergence, Sustainalytics, l'unité de notation ESG du groupe américain de services financiers Morningstar, a rétrogradé Tencent Holdings, Baidu et Weibo Corp plus tôt cette année en raison de leur rôle dans le contrôle croissant de l'Internet par la Chine.

En Chine, cependant, la censure d'Internet n'est pas prise en compte dans les considérations ESG par les institutions nationales.

La fissure pourrait s'élargir à mesure que Pékin promeut la gouvernance d'entreprise aux caractéristiques chinoises, le président Xi Jinping renforçant le contrôle du Parti sur les entreprises publiques (SOE).

Ces derniers mois, le gouvernement chinois a fait la promotion de son cadre de divulgation ESG pour les entreprises d'État cotées en bourse.

Une plus grande harmonie avec l'Occident est observée autour des questions environnementales. En août, la Chine a relevé la barre des émissions sur le marché des obligations vertes du pays, faisant ainsi un grand pas vers l'adoption de normes mondiales.

"L'environnement a été une grande considération et préoccupation en Chine, ce qui n'est pas du tout en contradiction avec une perspective internationale", a déclaré Fung de FTSE Russell.

L'éditeur d'indices rival MSCI a déclaré dans son rapport 2023 sur les tendances ESG que, suite aux réouvertures mondiales de COVID, l'attention "s'est rapidement portée à nouveau sur la lutte contre le changement climatique et l'attention à cet égard s'est considérablement accrue, notamment en Chine."