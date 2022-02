Grande-Bretagne: Début des festivités marquant les 70 ans de règne d'Elizabeth II

LONDRES (Reuters) - Une reine Elizabeth II souriante a donné samedi le coup d'envoi des festivités marquant le 70e anniversaire de son accession au trône par une rencontre avec des membres de communautés locales invités dans sa résidence de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

Dimanche marquera le jubilé de platine de la reine, une première pour un monarque britannique qui sera plus amplement célébrée début juin, période anniversaire du couronnement de la reine, le 2 juin 1953 à l'Abbaye de Westminster.

Elizabeth, 95 ans, est devenue reine de Grande-Bretagne et de plus d'une douzaine de pays comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande à la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle se trouvait en voyage au Kenya.

Parmi les invités de Sandringham figurent Angela Wood qui, alors étudiante en cuisine, a contribué à créer en 1953 le "Coronation Chicken", un plat à base de curry et de mayonnaise inventé en l'honneur de la jeune reine, que la monarque déguste encore aujourd'hui.

Toujours selon le palais de Buckingham, la reine a également découpé un gâteau préparé par un voisin et écouté un morceau intitulé "Félicitations" interprété par un orchestre.

Habituée des cérémonies officielles jusqu'à 90 ans passés, Elizabeth II a été rarement vue en public depuis son hospitalisation d'une nuit en octobre pour une raison inconnue, qui a précédé une période de repos sur les conseils de ses médecins.

La reine est veuve depuis le 9 avril 2021, date de la mort du prince Philip.

Elizabeth n'était pas destinée à devenir reine à sa naissance. L'abdication de son oncle Edward VIII, qui voulait épouser une Américaine divorcée, Wallis Simpson, l'a conduite sur le trône dans les pas de son père.

En 2015, elle a battu le record du règne le plus long alors détenu par son aïeule la reine Victoria.

(Reportage Andy Bruce ; version française Elizabeth Pineau)