Grande-Bretagne: Dix terminaux pétroliers bloqués par des militants environnementaux, six arrestations

LONDRES (Reuters) - Dix terminaux pétroliers ont été bloqués vendredi par des militants de la cause climatique près de Londres, Birmingham et Southampton, entraînant six arrestations, a-t-on appris auprès de la police et des organisations à l'origine de ces rassemblements.

Dans le comté de l'Essex, situé à l'est de Londres, la police dit intervenir sur trois sites et avoir interpellé six personnes.

Organisés par "Extinction Rebellion" et "Just Stop Oil", ces rassemblements interviennent à quelques jours de la présentations par le gouvernement britannique de sa nouvelle stratégie énergétique dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et par les perturbations qu'elle implique sur le marché des hydrocarbures.

Sur son compte Twitter, "Just Stop Oil", qui milite pour la fin de la consommation de pétrole, affirme que les blocages de vendredi ont réuni "des centaines de manifestants dans le cadre d'une campagne qui vise à paralyser les infrastructures britanniques de combustibles fossiles".

(Muvija M; version française Nicolas Delame, édité par Matthieu Protard)