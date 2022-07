Grande-Bretagne: L'ex-ministre des Finances Rishi Sunak veut faire de l'inflation sa priorité

LONDRES (Reuters) - L'ancien ministre des Finances britannique Rishi Sunak a déclaré jeudi que sa première priorité économique, s'il devient Premier ministre, sera de s'attaquer à l'inflation et non aux réductions d'impôts promises par certains de ses rivaux dans la course à la succession de Boris Johnson.

L'inflation britannique a atteint en mai son plus haut niveau en 40 ans, à 9,1%, alors que la Banque d'Angleterre prévoit déjà qu'elle dépassera 11% en octobre, lors de la prochaine augmentation des tarifs réglementés de l'énergie pour les ménages.

"Je pense que notre priorité économique numéro un est de lutter contre l'inflation et de ne pas l'aggraver", a déclaré Rishi Sunak à la radio BBC jeudi. "Je vais faire baisser les impôts au cours de cette législature, mais je vais le faire de manière responsable, car je ne réduis pas les impôts pour gagner des élections, je gagne des élections pour réduire les impôts", a-t-il ajouté.

L'ancien ministre, dont la démission la semaine dernière a contribué à déclencher la chute du gouvernement de Boris Johnson, a terminé mercredi en tête du premier tour de scrutin organisé dans les rangs des élus conservateurs pour choisir le successeur de Boris Johnson à la tête du parti et du gouvernement britanniques.

Rishi Sunak a rejeté les suggestions selon lesquelles son patrimoine l'empêcherait de comprendre les pressions financières auxquelles sont confrontés des millions de Britanniques.

"Lorsque la pandémie a frappé, j'ai parfaitement compris l'impact qu'elle pouvait avoir sur des millions de personnes dans tout le pays", a-t-il déclaré.

