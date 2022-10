Grande-Bretagne: La Première ministre britannique Liz Truss annonce sa démission

LONDRES (Reuters) - La Première ministre, Liz Truss, affaiblie par les revirements politiques des derniers jours et des critiques de plus en plus explicites au sein de son propre parti, a annoncé sa démission jeudi après seulement 44 jours passés à la tête du gouvernement britannique.

Arrivée au 10 Downing Street début septembre pour succéder à Boris Johnson, emporté par le scandale du "Partygate", Liz Truss a été contrainte de revenir sur une partie de ses promesses de campagne et de changer de ministre des Finances après que le "mini-budget" présenté fin septembre a déclenché une panique sur les marchés financiers.

"Je dois admettre, qu'au regard de la situation, je ne peux pas honorer le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à sa majesté le roi pour lui dire que je démissionnais de mon poste de cheffe du Parti conservateur", a-t-elle dit.

Conséquence de sa démission, le Parti conservateur organisera dans les prochains jours une élection interne pour désigner d'un nouveau dirigeant.

"J'ai rencontré ce matin le président du Comité 1922, Sir Graham Brady. Nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il devrait y avoir une élection la semaine prochaine. Cela nous permettra de mettre en oeuvre nos projets budgétaires et de maintenir la stabilité économique et la sécurité nationale", a expliqué Liz Truss.

Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, ne sera pas candidat à sa succession, ont déjà rapporté plusieurs médias dont la BBC.

