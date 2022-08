Grande-Bretagne: Les dockers du plus grand port de fret anglais vont entamer une grève

LONDRES (Reuters) - Plus de 1.900 employés du plus grand port de conteneurs anglais vont entamer dimanche une grève de huit jours, un nouvel épisode de la série de mouvements sociaux qui agite la Grande-Bretagne depuis le début de l'été.

Les employés du port de Felixstowe, situé dans l'est de l'Angleterre, réclament des hausses de salaires afin de faire face à l'augmentation du coût de la vie.

"Cette grève causera de graves perturbations et provoquera une onde de choc sur la chaîne d'approvisionnement britannique, mais ce conflit découle uniquement de l'attitude de l'entreprise", explique Bobby Morton, un représentant du syndicat Unite.

"(L'entreprise) aurait pu faire une offre équitable à nos membres, mais elle a choisi d'agir autrement", a-t-il estimé.

L'opérateur du port, Hutchison Ports, a déclaré vendredi que sa proposition d'augmenter les salaires de 7% et de verser une prime exceptionnelle de 500 livres (589 euros) était équitable.

L'opérateur avait indiqué que le syndicat des travailleurs du port - qui représente environ 500 employés occupant des postes de superviseurs, d'ingénieurs ou travaillant dans l'administration - avait accepté cette offre.

Unite, qui représente essentiellement les dockers, a jugé l'offre nettement inférieure au taux d'inflation actuel.

"Le port regrette l'impact que cette action aura sur les chaînes d'approvisionnement britanniques", a déclaré un porte-parole de Hutchison Ports.

L'opérateur a précisé qu'un plan d'urgence serait mis en place et qu'il s'efforcerait de minimiser les perturbations pendant le mouvement de grève, qui durera jusqu'au 29 août.

Le bond de l'inflation - qui a atteint 10,1% sur un an en juillet - et des augmentations de salaire inégales ont exacerbé les tensions syndicales en Grande-Bretagne dans des secteurs tels que les services postaux, la santé, les écoles, les aéroports et le système judiciaire.

(Reportage Michael Holden; version française Camille Raynaud)