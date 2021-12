Grande-Bretagne: Sunak écourte une visite aux USA pour discuter de mesures de soutien

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a écourté jeudi une visite officielle aux Etats-Unis afin de rentrer à Londres pour discuter de possibles mesures de soutien économique aux entreprises du secteur hôtelier affectées par la propagation du variant Omicron du coronavirus.

Pour une deuxième journée consécutive, un record de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus a été enregistré jeudi en Grande-Bretagne, alors que les autorités sanitaires ont dit s'attendre à une flambée des infections au cours des prochains jours et ont recommandé à la population d'éviter les rassemblements avant Noël.

"Mon équipe et moi-même avons tenu des réunions avec le secteur hôtelier plus tôt aujourd'hui. Nous écoutons leurs préoccupations et allons continuer de travailler avec eux au cours des prochains jours", a dit Rishi Sunak dans un communiqué.

Un représentant du ministère des Finances a indiqué que Rishi Sunak rentrerait jeudi soir en Grande-Bretagne, au lieu de samedi comme prévu initialement.

Cette annonce intervient alors que plusieurs députés de l'opposition ont critiqué dans la journée Rishi Sunak pour son absence du Parlement lorsqu'ils ont demandé à l'un des conseillers du ministre si de nouvelles mesures d'aides étaient prévues.

"Les circonstances ont changé désormais et nous allons devoir regarder les conséquences de cela", a répondu ce conseiller, John Glen.

Le gouvernement britannique est revenu sur la plupart des aides apportées aux entreprises pendant la crise sanitaire.

(Reportage William Schomberg, William James et Elizabeth Piper, version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)