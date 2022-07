Grande-Bretagne: Sunak et Truss, ultimes candidats pour succéder à Johnson

LONDRES (Reuters) - L'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et l'actuelle ministre des Affaires étrangères Liz Truss sont les deux ultimes candidats en lice pour succéder à Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britanniques, selon les résultats mercredi d'un cinquième tour de scrutin interne.

Si Rishi Sunak a terminé en tête de chacun des tours de vote internes, Liz Truss semble avoir pris l'avantage auprès des quelque 200.000 adhérents du Parti conservateur qui seront appelés à désigner le successeur de Boris Johnson, contraint à démissionner plus tôt ce mois-ci après de multiples scandales ayant secoué son administration.

Le successeur de Boris Johnson, dont l'identité sera dévoilée le 5 septembre, aura fort à faire alors que le Royaume-Uni se trouve dans une situation sans précédent depuis des décennies. L'inflation devrait avoir accéléré de 11% annuellement, la croissance est en berne, les mouvements sociaux se multiplient et la livre se rapproche d'un plus bas historique face au dollar.

Avec Boris Johnson au pouvoir et Liz Truss à ses côtés en tant que cheffe de la diplomatie, Londres a adopté une ligne dure avec Bruxelles dans les négociations post-Brexit sur l'Irlande du Nord, voulant s'extirper des conditions du protocole nord-irlandais. Ces démarches ont poussé l'Union européenne à lancer des procédures d'infraction et font planer une ombre sur leurs relations commerciales.

"IMPRÉVISIBLE"

Onze candidats s'étaient initialement déclarés pour succéder à Boris Johnson. Le cinquième et ultime tour de scrutin organisé mercredi auprès des élus conservateurs s'est scellé par l'élimination de l'ex-ministre de la Défense Penny Mordaunt. Rishi Sunak a recueilli 137 voix, contre 113 pour Liz Truss et 105 pour Penny Mordaunt.

Les sondages indiquent que Liz Truss battrait Rishi Sunak lors du vote des adhérents du parti, laissant entrevoir la possibilité que le futur locataire du 10 Downing Street ne soit pas le plus populaire auprès des élus de Westminster.

Une nouvelle phase s'ouvre, avec une campagne à travers le pays au cours des prochaines semaines.

"C'est l'une des batailles les plus imprévisibles dans l'histoire récente pour la tête du Parti conservateur", a commenté Chris Hopkins, directeur de la recherche politique de l'institut de sondage Savanta ComRes.

"C'est très différent des courses récentes où un favori clair s'échappait", a-t-il ajouté.

La cote de popularité élevée dont dispose toujours Boris Johnson auprès d'élus du parti et à travers le pays, ainsi que des divisions internes de plus en plus fortes interrogent sur la manière dont le futur Premier ministre pourra gouverner.

Rishi Sunak, qui a aidé l'économie britannique à rester à flot durant la crise sanitaire, pourrait payer le fait que de nombreux adhérents du parti le considèrent comme celui ayant porté l'estocade à Boris Johnson en démissionnant ce mois-ci.

Liz Truss, elle, pourrait être pénalisée par son manque d'aisance lors de ses apparitions publiques - ce qu'elle a admis, en promettant de "faire ce qu'elle dit".

Jusqu'à présent, la campagne s'est focalisée sur les promesses, ou non, de réduire les impôts alors qu'une grande partie de l'administration connaît des soucis de fonctionnement.

(Reportage Elizabeth Piper et Andrew MacAskill, avec Kylie MacLellan, Alistair Smout et Kate Holton; version française Jean Terzian)

par Elizabeth Piper et Andrew MacAskill