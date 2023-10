(Alliance News) - L'indice londonien FTSE 100 a gagné en confiance à mesure que la matinée avançait, passant l'après-midi dans le vert et surpassant ses pairs européens.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 13,74 points, soit 0,2 %, à 7 524,46. Le FTSE 250 a perdu 91,68 points, soit 0,5 %, à 17 885,61 et l'AIM All-Share a perdu 5,75 points, soit 0,8 %, à 711,89.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 750,43, le Cboe UK 250 a baissé de 0,7% à 15 568,20, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,6% à 13 462,91.

En Europe, le CAC 40 à Paris a perdu 0,4 % et le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,3 %.

Les actions de l'Europe continentale se sont effondrées, les investisseurs tablant sur une période prolongée de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les rendements des bons du Trésor américain ont également augmenté, ce qui a exercé une pression sur les actions.

"Les rendements obstinément élevés des obligations d'État américaines compliquent la tâche des actions. Le rendement du Trésor américain a dépassé 4,7 % cette nuit, les investisseurs estimant que l'économie américaine est en bonne santé et résiliente", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Bien qu'une économie robuste soit positive, elle réduit théoriquement les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt à court terme, ou du moins qu'elle les réduise moins que prévu.

Parmi les valeurs qui ont épargné au FTSE 100 le même sort qu'à ses homologues européens mardi après-midi, on trouve celles qui sont exposées à la Chine.

Les prêteurs asiatiques HSBC et Standard Chartered ont augmenté de 2,4 % et 1,4 %, tandis que l'assureur Prudential a ajouté 0,4 %.

Les actions de China Evergrande, un nom familier des malheurs du secteur immobilier chinois, ont repris leur cotation mardi, mais avec une réponse positive de la part des investisseurs. Le titre a clôturé en hausse de 28 % à Hong Kong.

La société est devenue un symbole de la crise immobilière chinoise, qui a vu plusieurs entreprises de premier plan englouties dans une mer de dettes, alimentant les craintes concernant l'économie du pays dans son ensemble et une éventuelle contagion à l'échelle mondiale.

Jeudi dernier, Evergrande a déclaré que son fondateur et président Xu Jiayin était soupçonné de "crimes illégaux", après avoir reçu des informations selon lesquelles il était détenu par la police. Le même jour, les actions de la société ont été suspendues à Hong Kong.

Les actions défensives étaient également en hausse à Londres. Les sociétés pharmaceutiques GSK et AstraZeneca ont gagné 1,2 % et 0,8 %, cette dernière ayant annoncé qu'elle avait déboursé 425 millions de dollars pour régler des questions juridiques aux États-Unis. Les entreprises de biens de consommation Unilever et Reckitt ont progressé de 0,9 % et 0,5 %.

Burberry a chuté de 3,1 %, se situant vers le bas de l'indice FTSE 100, après qu'UBS ait réduit la valeur de l'entreprise de produits de luxe à "vendre".

Greggs a également chuté de 3,1 % après avoir revu à la baisse son objectif d'ouvertures nettes de magasins, éclipsant un rapport d'activité par ailleurs positif.

Russell Pointon, analyste chez Edison, a déclaré : "L'expansion de son parc de magasins et l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement renforcent sa présence sur le marché, bien qu'il puisse y avoir une certaine déception quant à la croissance nette des nouveaux magasins légèrement inférieure aux attentes pour l'ensemble de l'année, qui vise maintenant 135-145 magasins contre 150 précédemment. Bien que certaines incertitudes économiques persistent, la constance des résultats de Greggs, ainsi que sa réputation en matière de satisfaction de la clientèle et de prix abordables, sont de bon augure pour l'avenir de l'entreprise.

La chaîne de boulangeries a déclaré qu'elle avait été stimulée par son commerce du soir, les ventes réalisées après 16 heures, et ses canaux numériques au cours des 13 semaines qui se sont terminées le 30 septembre. Les ventes totales ont augmenté de 21 % en glissement annuel au cours de la période. Les ventes des magasins gérés par la société ont augmenté de 14 % à périmètre constant.

boohoo a plongé de 10 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires. La société cotée sur l'AIM a enregistré une perte plus importante et une baisse de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre, mais estime qu'elle est sur la bonne voie pour améliorer sa rentabilité et renouer avec la croissance.

Pour le semestre clos le 31 août, le chiffre d'affaires a chuté de 17 %, passant de 882,4 millions de livres sterling l'année précédente à 729,1 millions de livres sterling. La perte avant impôts de l'entreprise de mode rapide s'est creusée, passant de 15,2 millions de livres sterling à 26,4 millions de livres sterling.

Le directeur général John Lyttle a déclaré : "Au cours du premier semestre, nous avons réalisé des progrès substantiels dans le cadre de projets et d'initiatives clés, notamment le lancement de notre centre de distribution aux États-Unis. Nous avons constaté des améliorations significatives dans les délais d'approvisionnement et nous avons investi dans la tarification pour renforcer nos références en matière de valeur. Nous avons identifié plus de 125 millions de livres sterling d'économies de coûts annualisées qui soutiennent notre programme d'investissement. Notre confiance dans les perspectives à moyen terme du groupe reste inchangée, car nous mettons en œuvre nos priorités clés, qui nous permettent d'envisager clairement une amélioration de la rentabilité et un retour à la croissance."

Pour l'ensemble de l'année, boohoo prévoit maintenant que son chiffre d'affaires diminuera de 12 à 17 % par rapport aux 1,77 milliard de livres sterling réalisés l'année précédente. Cela est dû à la "reprise des volumes plus lente que prévu" et au fait que l'entreprise prévoit "des ventes plus rentables au sein de nos marques". Ses précédentes prévisions de revenus allaient d'une stagnation à une baisse de 5 %.

La marge ajustée du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Boohoo devrait toujours se situer entre 4 % et 4,5 %. Sa marge d'Ebitda ajustée pour le premier semestre s'est améliorée pour atteindre 4,3 %, contre 4,0 % l'année précédente.

La livre sterling était cotée à 1,2064 USD mardi en début d'après-midi, en baisse par rapport à 1,2143 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0484 USD, en baisse par rapport à 1,0508 USD. Face au yen, le dollar était coté à 149,87 yens, en hausse par rapport à 149,78 yens.

Mardi, la dernière enquête sur les ouvertures d'emplois et la rotation de la main-d'œuvre aux États-Unis sera publiée à 15h00 BST.

Dans l'attente de ces données, les actions américaines sont en légère hausse. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont tous en hausse de 0,1%.

L'or était coté à 1 826,60 USD l'once mardi en début d'après-midi, en baisse par rapport aux 1 833,40 USD de lundi. Le pétrole Brent s'échangeait à 90,16 USD le baril, en baisse par rapport à 90,70 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

