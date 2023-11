(Alliance News) - Le FTSE 100 devrait s'inscrire dans le rouge à l'ouverture du marché mardi, la livre sterling étant susceptible d'entraver la progression de nombreux investisseurs étrangers.

La livre a franchi la barre des 25 dollars suite aux commentaires optimistes de la banque centrale britannique. Les données de l'Office for National Statistics ont révélé que les emprunts du secteur public britannique ont continué à atteindre des niveaux record en octobre.

Dans le même temps, le dollar s'est affaibli par rapport aux autres grandes devises, les investisseurs attendant le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine qui s'est tenue au début du mois.

Les résultats du troisième trimestre de Nvidia, qui seront publiés après la clôture du marché new-yorkais, constitueront un autre élément clé de la journée. Le fabricant de puces a été le principal bénéficiaire de l'engouement pour le secteur de l'IA, la valeur de son action ayant plus que triplé depuis le début de l'année.

"Attendez-vous à de la volatilité à la suite de l'annonce des résultats de l'entreprise la plus aimée et la plus intrigante de l'année. La négociation d'options implique que nous pourrions assister à une fluctuation positive ou négative d'environ 8 % après l'annonce des résultats", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 10,2 points, soit 0,1 %, à 7 486,16.

Hang Seng : en légère hausse à 17 782,92

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 33 354,14

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 080,50

DJIA : clôture en hausse de 203,76 points, 0,6%, à 35 151,04

S&P 500 : clôture en hausse de 0,7% à 4 547,38

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,1% à 14 284,53

EUR : en hausse à 1,0959 USD (1,0942 USD)

GBP : hausse à 1,2526 USD (1,2497 USD)

USD : baisse à JPY147,66 (JPY148,32)

OR : hausse à 1 990,91 USD l'once (1 974,08 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 81,69 USD le baril (82,78 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

08:30 EST Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (É.-U.)

08:55 EST Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux États-Unis

14:00 EST Publication du compte-rendu de la réunion du Federal Open Market Committee des États-Unis

16:30 EST Bulletin statistique hebdomadaire de l'API aux États-Unis

L'emprunt net du secteur public britannique, à l'exclusion des banques du secteur public, a atteint 14,9 milliards de livres sterling. Cela représente une augmentation de 42% par rapport aux 10,5 milliards de livres sterling d'octobre 2022. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé pour un mois d'octobre depuis le début des relevés en 1993, derrière le mois d'octobre 2020 pendant la pandémie de Covid. Depuis le début de l'année fiscale britannique, les emprunts s'élèvent à 98,3 milliards de livres sterling, soit 21,9 milliards de livres sterling de plus que pour la même période de l'année précédente. Toutefois, ce montant est inférieur de 16,9 milliards de livres sterling aux prévisions de l'Office for Budget Responsibility (Office pour la responsabilité budgétaire), qui s'élevaient en mars à 115,2 milliards de livres sterling.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a prévenu qu'il était "beaucoup trop tôt" pour dire que l'inflation avait été vaincue, malgré les chiffres de la semaine dernière qui montraient que l'objectif du premier ministre de réduire l'inflation de moitié avait été atteint. Andrew Bailey, qui siège au sein de l'organe chargé de fixer les taux d'intérêt, a déclaré que l'inflation était encore "trop élevée". Dans un discours, M. Bailey a déclaré qu'il était à la fois trop tôt pour dire que l'inflation avait été vaincue et trop tôt pour commencer à parler d'une réduction des taux d'intérêt. "Bien que les données relatives à l'inflation pour le mois d'octobre, publiées la semaine dernière, soient une bonne nouvelle, il est beaucoup trop tôt pour crier victoire", a-t-il déclaré. "L'inflation reste trop élevée et nous devons nous assurer que nous la ramenons à l'objectif de 2 %. M. Bailey a déclaré que les taux d'intérêt de la Banque sont actuellement "restrictifs", ce qui signifie qu'ils contribuent à réduire l'inflation. "Si nous maintenons cette position suffisamment longtemps, nous parviendrons à extraire l'inflation du système. C'est ce que nous ferons", a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni travaille avec l'UE pour "résoudre le problème spécifique" qui signifie que les voitures électriques échangées entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne pourraient être soumises à des droits de douane de 10 % à partir de l'année prochaine, selon le ministre des exportations. Selon l'accord commercial post-Brexit, les véhicules électriques devront contenir 45 % de composants européens ou britanniques à partir de 2023, avec une exigence de 50 % à 60 % pour les cellules et les packs de batteries, sous peine d'être soumis à des droits de douane à l'importation britanniques ou européens. Toutefois, les constructeurs automobiles du Royaume-Uni et de l'UE ont été avertis en septembre que leurs chaînes d'approvisionnement en véhicules électriques n'étaient pas suffisamment développées pour répondre à ces exigences, et l'inquiétude grandit à l'approche de la nouvelle année. Le ministre des exportations, Malcolm Offord of Garvel, a déclaré en réponse à une question écrite de John Taylor of Warwick que des "chocs externes imprévus et partagés" étaient à blâmer.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réinitialise Auto Trader Group avec 'hold' - objectif de prix 715 pence

Citigroup relève Admiral à 'acheter' - objectif de cours 2 941 pence

JPMorgan ramène Softcat à "sous-pondérer" (neutre) - objectif de cours 1 150 (1 400) pence

ENTREPRISES - FTSE 250

Telecom Plus a annoncé un semestre de croissance à deux chiffres, proclamant qu'il était "confortablement sur la bonne voie" pour doubler la taille de sa base de clients. Au cours des six mois qui se sont écoulés jusqu'au 30 septembre, le fournisseur de services publics multiples, qui opère sous le nom d'Utility Warehouse, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 57 % en glissement annuel, passant de 562,4 millions de livres sterling à 883,6 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 23 %, passant de 29,1 millions de livres sterling à 35,7 millions de livres sterling. La société a augmenté son dividende intérimaire de 5,9 %, à 36 pence, et a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser jusqu'à 10 millions de livres sterling pour des rachats d'actions au cours du second semestre. "Nous en sommes maintenant à notre cinquième semestre consécutif de croissance confortable à deux chiffres du nombre de nos clients, ce qui démontre clairement la viabilité à long terme de notre trajectoire de croissance actuelle. Nous prévoyons de franchir le cap du million de clients au cours du second semestre et sommes convaincus que nous répondrons aux attentes pour l'ensemble de l'année", a déclaré l'entreprise. Après 16 années passées au sein de l'entreprise, Andrew Lindsay, son codirecteur général, a déclaré qu'il quitterait ses fonctions et que Stuart Burnett deviendrait le seul directeur général à partir de l'été prochain, se félicitant que l'entreprise soit "en meilleure santé que jamais".

UK Commercial Property REIT a déclaré que son principal actionnaire n'approuvait pas son éventuelle fusion avec Picton Property Income, et qu'il avait par conséquent mis fin aux discussions. Elle avait confirmé être en discussion avec Picton au début du mois. Picton a pris acte de cette annonce mardi, en désignant Phoenix Life comme l'actionnaire en question, qui détient une participation d'environ 43 % dans UK Commercial Property. Picton a déclaré qu'elle examinait les réactions des actionnaires qu'elle a reçues depuis que les discussions sur la fusion ont été confirmées, et qu'elle ferait une nouvelle annonce en temps utile.

AUTRES SOCIÉTÉS

Capita a déclaré qu'environ 900 emplois risquaient d'être supprimés alors qu'elle commence à mener des programmes de consultation des employés. L'entreprise de conseil, de transformation et de services numériques basée à Londres a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ces suppressions permettent de réaliser des économies d'environ 60 millions de livres sterling sur une base annualisée à partir du premier trimestre de l'année prochaine, avec 27 millions de livres sterling de coûts exceptionnels à comptabiliser cette année. Les suppressions d'emplois concerneront principalement des "fonctions de soutien indirectes et des rôles généraux", a déclaré Capita. "Le groupe continue d'évoluer conformément à ses attentes, avec des performances opérationnelles et financières positives, et a remporté des contrats d'une valeur totale de 2,85 milliards de livres sterling depuis le début de l'année [contre 2,59 milliards de livres sterling en 2022]", a ajouté l'entreprise.

AO World a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, s'attendant désormais à un bénéfice avant impôt compris entre 28 et 33 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, contre une estimation antérieure d'environ 28 millions de livres sterling. Le détaillant de produits électriques a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos en septembre a chuté de 12 % en glissement annuel, passant de 546 millions de livres sterling à 482 millions de livres sterling, et qu'il est passé d'une perte de 12 millions de livres sterling à un bénéfice avant impôts de 13 millions de livres sterling. Il a souligné une amélioration de sa marge brute grâce à des mesures telles que la suppression des ventes non rentables, l'introduction de frais de livraison pour toutes les commandes et un contrôle rigoureux des coûts de publicité et de marketing.

