(Il n'y aura pas de rapport sur les actions britanniques le 1er janvier en raison des vacances du Nouvel An ; Reuters reprendra la couverture à partir du 2 janvier)

* FTSE 100 en hausse de ~%, FTSE 250 en baisse de ~%.

* Les deux indices sont en passe de réaliser leur plus longue série hebdomadaire depuis avril.

* L'aérospatiale et la défense ont mené les gains annuels

29 décembre (Reuters) -

L'indice de référence britannique FTSE 100 a légèrement progressé le dernier jour de cotation de l'année 2023, soutenu par une hausse des minières de métaux industriels et des valeurs énergétiques en raison de l'augmentation des prix du cuivre et du brut, tandis qu'une baisse des minières de métaux précieux a limité les gains.

L'indice de référence FTSE 100 a augmenté de 0,2 %, en voie d'étendre ses gains à une cinquième semaine. L'indice des moyennes capitalisations FTSE 250 a baissé de 0,2 %, bien qu'il soit en passe de connaître une quatrième semaine consécutive de hausse.

Les deux indices ont enregistré leur plus longue série hebdomadaire depuis le début du mois d'avril.

Les mineurs de métaux industriels ont augmenté de 0,5 %, menant les gains sectoriels grâce à la hausse des prix du cuivre, la perspective d'une réduction des taux d'intérêt américains ayant amélioré les perspectives pour la plupart des métaux.

Les poids lourds du pétrole et du gaz ont progressé de 0,4 % grâce à la hausse des prix du pétrole.

Les minières de métaux précieux ont perdu 0,7 % et sont en voie d'enregistrer une baisse annuelle de près de 11 %.

Pendant ce temps, les données ont montré que les prix de l'immobilier britannique ont chuté plus que prévu au cours de l'année, mais une baisse des taux hypothécaires au cours des dernières semaines a conduit à des signes que le marché pourrait avoir atteint son niveau le plus bas. Le secteur de l'immobilier a reculé de 0,4 %.

Bien qu'elles aient été confrontées à l'une des tendances inflationnistes les plus tenaces tout au long de l'année et qu'elles aient failli entrer en récession à la fin de l'année, les actions britanniques ont résisté, enregistrant des gains annuels. Le FTSE 100 a progressé de plus de 3,5 %, son troisième gain annuel consécutif, tandis que les actions de moyenne capitalisation ont mis fin aux baisses de l'année précédente pour grimper de plus de 4 % jusqu'en 2023.

"Jusqu'à présent, il semble que le FTSE 100 aura évolué de manière largement latérale au cours de l'année, en grande partie à cause de l'incertitude extrême et de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

Au cours de l'année, le secteur de l'aérospatiale et de la défense a tiré les gains vers le haut, avec une hausse de plus de 67 %.

En ce qui concerne les entreprises, les actions du producteur de boulettes de minerai de fer Ferrexpo ont augmenté de 5,1 % après que l'entreprise a publié son rapport de fin d'année.

Les marchés britanniques seront fermés le 1er janvier, en raison des vacances du Nouvel An. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami et Janane Venkatraman)