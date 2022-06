L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,4% à 0715 GMT. BP et Shell ont gagné 0,3 % et 1,4 %, respectivement, en raison de la hausse des prix du brut dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale, tandis que les financières ont ajouté 0,8 %. [O/R]

L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes à orientation nationale a progressé de 0,3 %.

Le FTSE 100 de Londres a chuté la semaine dernière en raison des inquiétudes croissantes concernant une récession et des paris sur des hausses de taux plus importantes après une hausse prudente des taux par la Banque d'Angleterre.

Parmi les actions individuelles, Euromoney Institutional Investor a bondi de 26,9 % après avoir déclaré avoir reçu une éventuelle offre en espèces, qui pourrait valoriser la société de services d'information à environ 1,60 milliard de livres (1,96 milliard de dollars).

Le transporteur britannique à bas prix easyJet a chuté de 3,4 % après avoir déclaré qu'il supprimait davantage de vols pendant la période estivale chargée afin d'aider à gérer les problèmes opérationnels, notamment le manque de personnel dans l'assistance au sol et les plafonds de vol à Londres Gatwick et Amsterdam.

Associated British Foods a gagné 1,6 % après avoir annoncé que son entreprise de mode Primark, qui a évité le coût supplémentaire de la livraison à domicile, allait tester un service Click & Collect au Royaume-Uni pour les produits pour enfants.

Les marchés américains seront fermés lundi pour le congé du dix juin.