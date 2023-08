Marks & Spencer va réintégrer l'indice boursier britannique FTSE 100 après une interruption de quatre ans, a-t-on confirmé mercredi, ce qui marque un retour à la mode pour le détaillant de produits alimentaires et de vêtements après des années d'efforts de redressement infructueux.

Avant d'être éjecté en 2019, le détaillant de produits alimentaires, de vêtements et d'articles pour la maison, surnommé affectueusement "Marks and Sparks", était membre de l'indice des valeurs vedettes depuis son lancement en 1984.

La relégation de la chaîne, vieille de 139 ans, était un symbole de son douloureux déclin, les investisseurs perdant confiance après une décennie de réinventions ratées et trois années de baisse des bénéfices.

Mais une série de mises à jour commerciales positives et la promesse de rétablir les dividendes ont fait grimper ses actions de 80 % cette année, lui conférant une valeur de marché de 4,4 milliards de livres (5,6 milliards de dollars).

C'est dans le secteur de la mode féminine que le redressement a été le plus important : des robes telles qu'une blouse midi à fleurs de 39,50 livres ont séduit les clientes, faisant grimper les ventes de robes décontractées de 40 % et permettant à l'entreprise de mieux concurrencer des marques telles que Zara et Next.

En réduisant la taille de sa gamme et en s'approvisionnant davantage dans des pays tels que la Turquie, plutôt qu'en Asie, M&S a réduit le délai de commande des nouveaux articles à environ six semaines, ce qui lui a permis d'augmenter la disponibilité des modèles les plus populaires.

Les actions de M&S, qui ont atteint un sommet de 19 mois de 235 pence au début du mois, ont clôturé mercredi à 224 pence.

Le marché se montre encore assez impitoyable à l'égard de la notation, et c'est probablement le principe du "une fois mordu, deux fois timide", a déclaré Ian Lance, gestionnaire de fonds chez Redwheel, le plus gros actionnaire de M&S avec environ 8 % des actions.

"Nous pensons sincèrement qu'il s'agit d'une véritable affaire cette fois-ci", a-t-il ajouté, soulignant la possibilité pour M&S de racheter des actions.

Selon M. Lance, si l'on tient compte des objectifs de marge bénéficiaire de M&S, à savoir environ 4 % pour l'alimentation et plus de 10 % pour l'habillement et la maison - contre 3,4 % et 8,7 % l'année dernière -, le cours de l'action pourrait dépasser les 300 pence.

Au cours de l'exercice 2022/23, M&S a réalisé un bénéfice avant impôt de 482 millions de livres, soit moins de la moitié du milliard de livres et plus enregistré en 2008, mais les analystes estiment qu'il devrait en réaliser davantage au cours des trois prochaines années, d'après les données de Refinitiv.

La société a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'année entière au début du mois, en soulignant les gains de parts de marché.

Le retour dans le FTSE 100 est un coup d'éclat pour le PDG Stuart Machin, qui a été promu en mai de l'année dernière.

Sous la direction de M. Machin, de la codirectrice générale Katie Bickerstaffe et du président Archie Norman, M&S a également augmenté ses investissements dans la technologie et le commerce électronique, et réorganisé son parc de magasins.

Le secteur alimentaire haut de gamme de l'entreprise brille également, après avoir élargi ses gammes et baissé les prix des produits de base.

Selon l'institut d'études de marché NIQ, l'enseigne est le troisième vendeur de produits alimentaires à connaître la plus forte croissance au Royaume-Uni, derrière les discounters Aldi et Lidl. Il bénéficie également de la présence de clients plus âgés et plus aisés en cette période de crise du coût de la vie.

Sa coentreprise avec le supermarché en ligne Ocado n'a toutefois pas donné les résultats escomptés et M. Norman a déclaré aux actionnaires en juillet qu'il n'était "pas satisfait de la situation actuelle".

Une réinitialisation de l'entreprise est en cours, visant à améliorer l'expérience des clients et à réduire les coûts.

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a confirmé le retour de M&S après la clôture des marchés mercredi, le changement prenant effet le 18 septembre.

