(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, les marchés anticipant les trois principales réunions de politique des banques centrales, aux Etats-Unis, dans l'UE et au Japon, avec une confiance accrue dans leurs résultats.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 20,69 points, soit 0,3 %, à 7 583,18. Le FTSE 250 était en hausse de 46,67 points, soit 0,2 %, à 19 138,33, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,53 point, soit 0,1 %, à 793,87.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 793,87, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3 % à 16 687,02, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3 % à 13 256,69.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa dernière décision en matière de taux d'intérêt mercredi, après la clôture du marché londonien. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon suivront le lendemain.

"Parmi les trois banques centrales du G3 qui se réunissent dans les jours à venir, le marché est le plus confiant quant à une hausse des taux de la Banque centrale européenne", a déclaré Marc Chandler chez Bannockburn Global Forex.

"Le marché voit un maintien hawkish de la part de la Réserve fédérale. Cependant, l'idée d'un saut, un sujet que même les responsables de la Fed ont abordé, semblerait préengager à une autre hausse, et ce n'est pas typiquement le modus operandi de la banque centrale.

"De plus, il pourrait être difficile pour la Fed de reprendre les hausses en juillet si l'inflation chute comme nous le prévoyons vers 3,2 % à 3,3 % ce mois-ci et si l'activité économique ralentit. Néanmoins, le président Powell pourrait s'efforcer de souligner qu'une pause est simplement la décision de ne pas augmenter les taux maintenant, plutôt que de signaler nécessairement la fin du cycle."

Les marchés considèrent qu'il y a 74 % de chances que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt américains cette semaine, le reste s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

Aux États-Unis vendredi, Wall street a terminé en hausse grâce à la confiance croissante de la Réserve fédérale dans le maintien des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse de 0,1 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2574 USD tôt lundi à Londres, en baisse d'une touche par rapport à 1,2577 USD à la clôture de vendredi.

"La livre sterling est désormais la devise la plus performante du G10 cette année, avec une hausse de 4,08 %. Il reste à voir si ce rallye représente plus qu'un simple débouclage de positions courtes", a déclaré Chris Turner chez ING.

"Le point fort pour la livre sterling cette semaine sera la publication demain des données sur les salaires d'avril et le rapport sur l'emploi de mai. Etant donné que nous n'entendons pas beaucoup parler de la Banque d'Angleterre, les données ont été le principal moteur de la force de la livre sterling. Nous pensons que des données plus faibles sur les salaires et les prix pourraient apparaître en temps utile et que les prix du marché pour le taux d'escompte (actuellement à 5,50 % pour le 24 janvier) sont susceptibles d'être fortement révisés à la baisse.

"Nous verrons si les données de demain donnent au gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, l'occasion de s'opposer à ces attentes agressives de resserrement lorsqu'il témoignera devant un comité de la Chambre des Lords demain après-midi".

L'euro s'est établi à 1,0753 dollar lundi à Londres, pratiquement inchangé par rapport à 1,0750 dollar vendredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,60 yens, en hausse par rapport à 139,33 yens.

A Londres, Ocado a été le plus performant des blue-chips dans les échanges matinaux, en hausse de 6,9%, après qu'Exane BNP ait relevé l'épicerie en ligne et la société de technologie d'entreposage à "neutre".

Les grandes compagnies pétrolières ont été parmi les moins performantes du FTSE 100 lundi matin, avec Shell et BP en baisse de 0,9 % et 0,5 %, respectivement.

Les actions ont souffert de la baisse des prix du pétrole. La prudence reste de mise quant à l'avenir de la demande d'énergie, sur fond d'inquiétudes quant à la reprise économique décevante de la Chine.

Le baril de Brent était coté à 73,65 USD tôt lundi à Londres, en baisse par rapport à 76,12 USD vendredi.

Ailleurs dans le FTSE 100, Frasers a ajouté 0,4% après avoir annoncé qu'il avait acheté une participation dans le détaillant d'articles électriques en ligne AO World.

Le propriétaire de Sports Direct a déclaré avoir acquis une participation de 19 % dans AO World en achetant 109,4 millions d'actions au prix de 68 pence chacune, pour un investissement total de 75 millions de livres sterling.

Les actions d'AO World ont bondi de 6,6 %, à 74,14 pence, à la suite de cette annonce.

Dans le FTSE 250, Indivior a grimpé de 1,2 % après avoir déclaré qu'elle commencerait à négocier sur le Nasdaq Global Select Market de New York à l'ouverture du marché américain.

"La cotation des actions d'Indivior aux États-Unis est une étape importante", a déclaré Mark Crossley, directeur général de la société. "Nous pensons qu'elle apportera une exposition supplémentaire à la fois à Indivior et à l'espace maladie aux États-Unis, qui est notre plus grand marché d'opportunité. En temps utile, nous pensons que cela facilitera l'augmentation de la participation d'autres investisseurs biopharmaceutiques basés aux États-Unis. Nous sommes également conscients de l'importance des besoins non satisfaits en matière de traitement des troubles liés à l'utilisation des opioïdes aux États-Unis, et nous espérons que notre cotation américaine contribuera à sensibiliser le public à l'épidémie d'opioïdes".

La société, qui est basée dans l'État américain de Virginie, a déclaré qu'elle conserverait sa cotation à la Bourse de Londres.

Les actions de Great Portland Estates ont perdu 2,8 % après que Goldman Sachs a ramené le promoteur immobilier de "neutre" à "vendre" et a abaissé son objectif de prix de 470 à 440 pence. L'action se négocie actuellement à 470,60 pence.

Ailleurs à Londres, Ocean Wilsons a fait un bond de 8,5 % après avoir confirmé qu'il entreprenait un examen stratégique de sa filiale à 57 % Wilson Sons, un fournisseur de services maritimes au Brésil.

Ocean Wilsons a déclaré que l'examen, "qui prendra en compte toutes les options stratégiques potentielles", n'en est qu'à ses débuts. La société a déclaré qu'il n'y avait aucune certitude quant à son résultat.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,6 %.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,5 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a terminé en baisse de 0,2 %.

Le marché de Sydney était fermé pour cause d'anniversaire du roi.

L'or était coté à 1 959,66 USD l'once tôt lundi à Londres, en baisse par rapport aux 1 961,75 USD de la fin de journée de vendredi.

