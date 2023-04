L'indice FTSE 100 a baissé de 0,1%, tandis que l'indice FTSE 250 a baissé de 0,2%, à 0730 GMT.

Les géants du pétrole BP Plc et Shell Plc ont perdu 0,8% et 0,5% respectivement, les prix du brut chutant face au dollar alors que les craintes d'une hausse des taux d'intérêt nuisent à la croissance et pèsent sur la demande de carburant. [O/R]

Les mineurs de métaux de base ont perdu 0,7 %, les actions d'Antofagasta étant en tête des baisses, avec une chute de 4,4 %.

Limitant les pertes, les créanciers étaient en hausse de 1,0%, profitant des résultats positifs des banques américaines.

Segro a gagné 1,5% après que le spécialiste de l'entreposage ait déclaré qu'il était témoin d'une forte demande d'occupation de la part d'une gamme variée de clients, alors que l'offre est limitée sur le marché.

Hochschild Mining a baissé de 4,7 % après que le mineur ait annoncé une chute de près de 35 % de son bénéfice de base annuel ajusté.

Pendant ce temps, les investisseurs attendront le chiffre de la confiance des consommateurs au Royaume-Uni, prévu plus tard dans la journée.