(Alliance News) - Le FTSE 100 a fait du surplace jeudi après-midi, la baisse du cours des actions de certains poids lourds londoniens ayant annulé le bon départ de l'indice, qui avait bénéficié des espoirs de réduction des taux de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 n'a gagné que 1,49 point à 7 569,89 points en début d'après-midi.

Le FTSE 250 était en hausse de 48,26 points, soit 0,3 %, à 19 052,15, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,42 point, soit 0,2 %, à 751,87.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 756,96, le Cboe UK 250 a légèrement augmenté à 16 466,48, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 14 426,29.

La livre était cotée à 1,2547 USD en début d'après-midi jeudi, en hausse par rapport à 1,2542 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, mais en retrait par rapport aux 1,2573 USD achetés aux premières heures de la matinée.

L'économie britannique a souffert d'un déclin plus important que prévu au cours du dernier trimestre de l'année dernière, entrant dans une récession technique, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales jeudi.

Le produit intérieur brut britannique a chuté de 0,3 % au cours des trois mois allant jusqu'à décembre par rapport au trimestre précédent, ce qui est inférieur à la baisse de 0,1 % attendue, selon le consensus cité par FXStreet.

L'économie britannique a reculé de 0,1% en glissement trimestriel au troisième trimestre 2023.

Cela signifie que le Royaume-Uni est entré dans une récession technique, qui est généralement définie comme deux baisses trimestrielles successives du produit intérieur brut.

"Comme prévu, l'économie britannique est entrée en récession technique", a commenté Sanjay Raja, analyste à la Deutsche Bank.

"Pour le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, il s'agit d'une erreur significative en ce qui concerne le PIB. Il y a clairement plus de capacités inutilisées dans l'économie que ne le supposent leurs récentes projections. Alors que la Banque d'Angleterre se concentrera probablement sur les données relatives aux prix, la baisse plus importante de la production et la politique de récession technique deviendront sans aucun doute inconfortables, en particulier avec des taux d'intérêt bancaires très restrictifs.

Les données en provenance du Japon montrent que le pays est également entré en récession. L'économie japonaise s'est contractée de 0,1 % au cours des trois mois allant jusqu'à décembre, par rapport au trimestre précédent, selon les données préliminaires publiées par le Bureau du Cabinet, manquant les attentes du marché d'une croissance de 0,3 %, selon FXStreet.

Il s'agit de la deuxième baisse trimestrielle consécutive de la production après une contraction révisée de 0,8 % au cours du trimestre juillet-septembre, selon les données.

Kit Juckes, analyste de la Société Générale, a commenté : "Jusqu'à présent, les données du PIB [du quatrième trimestre] publiées ne peuvent guère peindre un tableau plus sombre : 3,3 % de croissance annualisée aux États-Unis, stagnation dans la zone euro, baisse de 1,2 % annualisée au Royaume-Uni et de 0,4 % annualisée au Japon. Si la croissance est la seule chose qui compte, le Royaume-Uni et la zone euro doivent réduire leurs taux sans tarder, et la [Réserve fédérale américaine] n'a aucune raison de se presser, peut-être même aucune raison de réduire ses taux si les données continuent d'évoluer comme elles l'ont fait jusqu'à présent.

"La Banque du Japon a encore toutes les raisons de sortir de la politique actuelle de contrôle de la courbe des taux et de taux d'intérêt négatifs, mais n'a aucune raison d'en faire plus. Tout cela crie 'dollar fort' et se moque des prévisions [de change] - notamment les nôtres, qui sont les seules qui m'intéressent. Devrions-nous nous en tenir à notre point de vue selon lequel un dollar très cher a besoin d'un régime quotidien de données meilleures que prévu juste pour le maintenir là où il est, et finira par chuter, ou devrions-nous simplement embrasser l'exceptionnalisme américain ?"

L'euro s'est établi à 1,0735 USD jeudi en début d'après-midi, contre 1,0720 USD mercredi en fin de journée. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,02 yens, en baisse par rapport à 150,62 yens. La monnaie japonaise a été soutenue par la possibilité persistante d'une intervention sur le marché des changes par les autorités japonaises.

À Londres, les actions de Shell et de BP ont chuté de 2,5 % et de 2,9 %, en raison de la baisse du prix du pétrole et de l'augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 12 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 février, pour atteindre 439,4 millions de barils, a indiqué mercredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (US Energy Information Administration). Lorsque les stocks de pétrole augmentent, les négociants peuvent y voir un signe que la demande est insuffisante.

Le baril de Brent était coté à 81,00 USD en milieu de journée jeudi, en baisse par rapport aux 82,63 USD de la fin de journée de mercredi.

L'entreprise de tabac Imperial Brands a également exercé une pression sur le FTSE 100 en chutant de 3,9 %. Son action est devenue ex-dividende jeudi, ce qui signifie que les nouveaux acheteurs ne sont pas éligibles pour le dernier paiement.

Ailleurs, Close Brothers a chuté de 26%, la plus mauvaise performance du FTSE 250, après avoir supprimé son dividende.

Close Brothers a mis en garde contre un "impact financier potentiel" découlant de l'enquête de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni sur les accords historiques de commissions de financement automobile.

En janvier, l'organisme britannique de surveillance des services financiers a expliqué qu'il cherchait à déterminer si des indemnités pouvaient être dues aux personnes qui avaient potentiellement été surfacturées pour des prêts automobiles.

Les valeurs du secteur du voyage étaient en hausse. International Consolidated Airlines Group a été l'une des meilleures performances du FTSE 100, avec une hausse de 3,2 % après que Jet2 a revu ses prévisions à la hausse.

La compagnie aérienne et l'opérateur de vacances à forfait ont déclaré que les réservations à venir étaient fortes pendant la saison d'hiver 2023/2024, citant une augmentation de 21% de la capacité de sièges en vente, ainsi que des secteurs de passagers réservés actuellement en hausse de 17%.

Il a également déclaré que les prix moyens pour les vols secs et les vacances à forfait étaient "robustes".

La société prévoit un bénéfice avant impôts et avant réévaluation des taux de change compris entre 510 millions et 525 millions de livres sterling pour l'année se terminant le 31 mars, ce qui est supérieur à ses prévisions précédentes de 480 millions à 520 millions de livres sterling.

Jet2 a augmenté de 2,9 %.

En Europe continentale, les yeux étaient rivés sur les actions du secteur automobile. Renault a augmenté de 6,1 % à Paris, tandis que Stellantis a progressé de 4,8 % à Milan.

Basé à Boulogne-Billancourt, Renault, dont l'écurie comprend les marques low-cost Dacia et sportive Alpine, a réalisé un bénéfice net part du groupe de 2,20 milliards d'euros l'année dernière, après avoir subi un coup dur en 2022 en raison de la dépréciation de ses actifs russes. Le groupe est passé d'une perte nette de 354 millions d'euros en 2022 à un bénéfice net de 2,20 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 46,33 milliards d'euros à 52,38 milliards d'euros, car l'entreprise a pu augmenter ses prix et vendre davantage de véhicules haut de gamme.

Stellantis a dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions, alors que le chiffre d'affaires et les bénéfices annuels ont atteint un niveau record.

Le constructeur automobile basé à Hoofddorp, aux Pays-Bas, qui possède les marques Citroën, Peugeot et Fiat, a déclaré que le bénéfice net avait augmenté de 11 % en 2023 pour atteindre 18,63 milliards d'euros, contre 16,78 milliards d'euros l'année précédente.

Stellantis a déclaré que le chiffre d'affaires net a augmenté d'environ 5,5 % pour atteindre 189,54 milliards d'euros, contre 179,59 milliards d'euros en 2022, avec des volumes d'expédition consolidés en hausse de 7 %.

Elle a lancé un nouveau programme de rachat d'actions de 3,0 milliards d'euros et a augmenté le dividende annuel de 15 % à 1,55 euro, contre 1,34 euro.

L'or était coté à 1 997,62 USD l'once jeudi à la mi-journée, contre 1 988,99 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi.

A venir jeudi, la dernière lecture des demandes initiales de chômage aux Etats-Unis et les ventes au détail à 1330 GMT.

Par Eric Cunha ; Alliance News news news editor

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.