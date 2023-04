Le FTSE 100 est resté stable, tandis que le FTSE 250 à moyenne capitalisation était en baisse de 0,1%, à 0715 GMT.

Les mineurs industriels ont glissé de 2,4%, menés par une chute de 3,8% de Rio Tinto après que JP Morgan ait réduit son prix cible pour le mineur.

Les mineurs ont également suivi la faiblesse des prix du cuivre dans un contexte de faible demande, alors que Glencore a perdu 1,1% après avoir annoncé une baisse de la production de cuivre, de zinc et de nickel pour le premier trimestre. [MET/L]

Les consommateurs britanniques ont été les plus optimistes depuis plus d'un an en avril, malgré l'augmentation du coût de la vie, tandis qu'une autre série de données a montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de 0,9% en mars par rapport à février, ce qui est plus important que prévu.

Les secteurs défensifs tels que l'alimentation, les boissons et le tabac ainsi que les produits pharmaceutiques ont ajouté 0,3 % chacun, limitant ainsi les baisses.