Le blue-chip FTSE 100 a augmenté de 0,3% à 0812 GMT, entrant dans sa sixième journée consécutive de gains - sa plus longue série de gains depuis juin 2021.

Les majors pétrolières BP et Shell ont fourni la plus grande impulsion au FTSE, en hausse de près de 2 %, car les prix du brut ont augmenté après une baisse annoncée des stocks de brut américains. [O/R]

L'inflation britannique a augmenté plus rapidement que prévu le mois dernier pour atteindre un nouveau sommet en 30 ans de 6,2 %, alors que la prévision médiane d'un sondage Reuters auprès d'économistes avait indiqué une lecture de 5,9 %.

Le géant des biens de consommation Reckitt Benckiser Group a glissé de 3,0 % après que Jefferies l'ait rétrogradé à "sous-performance".

L'indice des valeurs moyennes a légèrement progressé de 0,2 %, les actions du croisiériste américain Carnival Corp, cotées au Royaume-Uni, figurant parmi les meilleures hausses, gagnant 1,4 % malgré la prévision d'une perte pour l'année.