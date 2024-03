L'indice britannique FTSE 100 a peu varié vendredi, les investisseurs ayant suivi la tendance baissière mondiale, l'inflation américaine pesant sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que les actions de Vodafone ont bondi à la suite de la vente de sa branche italienne.

Le FTSE 100, très exportateur, s'est maintenu à 7.741,65 points à 8h24 GMT, et le FTSE 250, plus domestique, a légèrement augmenté de 0,1%.

Les marchés ont suivi le sentiment morose de Wall Street et des actions asiatiques, alors que les lectures de l'inflation des consommateurs et des producteurs plus élevées que prévu ont atténué les espoirs des investisseurs d'une réduction précoce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, donnant potentiellement le ton à d'autres banques centrales.

Les équipements et services médicaux, les boissons et les soins personnels ont été les principaux facteurs de baisse, avec un recul compris entre 0,7 % et 1 %.

Les investisseurs vont maintenant surveiller la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, où l'on s'attend généralement à ce qu'elle ne bouge pas, mais où il est peu probable qu'elle donne des indications claires sur la date de sa première baisse de taux.

Parmi les valeurs individuelles, Vodafone UK a augmenté de 4 %, ce qui a stimulé l'indice de référence, après que Swisscom a déclaré qu'il achèterait Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros (8,70 milliards de dollars) afin de fusionner l'entreprise avec sa filiale italienne Fastweb. (Reportage de Pranav Kashyap et Shristi Achar A à Bengaluru ; Édition de Varun H K)