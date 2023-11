(Alliance News) - Le FTSE 100 a clôturé en baisse mercredi, malgré une session haussière pour les pairs européens, alors que les actions exposées à la Chine et le secteur des ressources naturelles de l'indice des valeurs vedettes ont été en difficulté.

Les actions à New York ont fait du sur-place, reprenant leurs gains après un début confiant, suite à des propos hawkish d'un banquier central américain, ce qui a allégé la pression sur le dollar.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 31,78 points, soit 0,4 %, à 7 423,46. En revanche, le FTSE 250 a clôturé en hausse de 80,58 points, soit 0,4 %, à 18 467,58 points, et l'AIM All-Share a progressé de 2,96 points, soit 0,4 %, à 715,53 points.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,4 % à 740,97, bien que le Cboe UK 250 ait clôturé en hausse de 0,6 % à 16 021,17. Le Cboe Small Companies a baissé de 0,4 % à 13 408,22.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a fait un bond de 1,1 %.

Le DAX 40 a atteint un plus haut de près de quatre mois, aidé par des hausses de 3,0 % et de 2,2 % du prix des actions des sociétés automobiles BMW et Mercedes. JPMorgan a fait passer BMW de "neutre" à "surpondérer". Elle a ramené Volkswagen de "surpondéré" à "neutre", bien que l'action ait tout de même augmenté de 1,6 %.

Des données plus fraîches sur l'inflation en Allemagne ont également stimulé l'humeur, le fabricant de vêtements de sport Adidas ayant augmenté de 3,3 %. L'inflation dans la zone euro sera publiée à 1000 GMT jeudi.

Le FTSE 100 a souffert, l'assureur Prudential, le mineur Anglo American et le prêteur HSBC, trois des poids lourds de l'indice, ayant chuté de 3,5 %, 3,0 % et 2,0 %.

Russ Mould, analyste chez AJ Bell, a noté que les actions exposées à la Chine ont lutté car la propagation d'une maladie respiratoire dans le pays "provoque de la nervosité", rappelant l'émergence du Covid-19 il y a près de quatre ans.

Le FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, a toutefois connu une journée satisfaisante, le transporteur à bas prix easyJet et le détaillant de produits pour animaux de compagnie Pets At Home étendant leurs gains, clôturant en hausse de 6,0 % et de 5,1 %. Ils avaient grimpé mardi grâce à des résultats bien accueillis.

À New York, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite ont légèrement progressé, tandis que le S&P 500 a ajouté 0,1 %. Les trois moyennes se sont échangées autour de leurs plus bas niveaux au moment de la clôture européenne.

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a mis en doute l'idée que l'inflation américaine puisse facilement revenir à 2 %. M. Barkin a déclaré qu'il aimerait avoir la possibilité de procéder à une nouvelle hausse si l'inflation repartait à la hausse.

"Il n'y a pas de nécessité particulière de modifier les taux d'intérêt si l'inflation diminue... Mais si l'inflation repart à la hausse, je pense qu'il faut avoir la possibilité d'augmenter les taux", a déclaré M. Barkin à la chaîne CNBC.

M. Barkin a ajouté qu'il n'était pas encore convaincu que la lutte contre l'inflation avait été gagnée.

Ces remarques, qui contrastent avec les propos plus pessimistes du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, mardi, ont redonné un peu de souffle au dollar.

La livre sterling était cotée à 1,2674 USD mercredi en fin d'après-midi, contre 1,2689 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0966 USD, contre 1,0987 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 147,36 yens, en baisse par rapport à 147,59 yens, mais après un plus bas de 146,67 yens.

Les yeux seront tournés vers les dépenses de consommation personnelle de jeudi à 1330 GMT. Les données devraient montrer que la mesure de l'inflation annuelle de base PCE préférée de la Fed a diminué à 3,5% en octobre de 3,7% en novembre.

Les données du Bureau d'analyse économique ont montré jeudi que le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 5,2 % en glissement trimestriel sur une base annualisée au cours des trois mois allant jusqu'au 30 septembre. Au deuxième trimestre, le PIB avait augmenté de 2,1 %.

Une précédente estimation, publiée il y a un mois, indiquait que l'économie américaine avait progressé de 4,9 % en glissement trimestriel au cours de cette période.

Il s'agit de la plus forte hausse du PIB d'un trimestre à l'autre depuis l'augmentation de 7,0 % enregistrée au quatrième trimestre de 2021. Le PIB américain a augmenté pendant cinq trimestres consécutifs.

Le PIB américain a augmenté de 3,0 % en glissement annuel au troisième trimestre, après une hausse de 2,4 % au deuxième trimestre. Ce dernier chiffre a été révisé à la hausse par rapport à la croissance initiale de 2,9 %. Il s'agit du rythme de croissance annuelle du PIB le plus rapide depuis la hausse de 3,6 % enregistrée au premier trimestre 2022.

L'or était coté à 2 041,08 USD l'once mercredi en fin de journée, en hausse par rapport aux 2 037,08 USD de mardi, stimulé par ce qui a été une journée difficile pour le dollar avant les remarques de M. Barkin. L'or évolue généralement dans la direction opposée au dollar, profitant de la baisse du billet vert et luttant contre la hausse de la monnaie américaine.

Fresnillo a clôturé en hausse de 5,6 %, parmi les meilleures performances du FTSE 100 mercredi. L'entreprise minière a suivi la hausse des prix de l'or.

JD Sports a augmenté de 5,7 %, ce qui en fait également l'une des valeurs les plus performantes de l'indice des valeurs vedettes. Foot Locker, société cotée à New York et spécialisée dans la vente au détail de vêtements de sport, a déclaré que ses bénéfices pour le troisième trimestre, clos le 28 octobre, étaient supérieurs aux attentes. Il a également fait état d'une hausse des transactions pendant la semaine clé de Thanksgiving aux États-Unis. L'action était en hausse de 17 % au moment de la clôture des marchés boursiers à Londres.

De retour à Londres, l'entreprise de technologie d'impression à jet d'encre Xaar a présenté des prévisions à la baisse pour 2024. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté seront plus faibles que prévu l'année prochaine en raison de "retards dans le lancement de certains produits de clients" et d'une demande plus faible.

Pour 2023, le bénéfice avant impôt ajusté se situera entre 2,5 et 3 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux attentes du conseil d'administration, bien que les transactions délicates du second semestre signifient que le chiffre d'affaires annuel se situera entre 70 et 72 millions de livres sterling, derrière les 72,8 millions de livres sterling de 2022.

Les actions de Xaar ont chuté de 24 %.

Halfords a plongé de 19 %. Les prévisions du détaillant de produits pour le cyclisme et l'automobile ont déçu.

Halfords a déclaré que les tendances commerciales étaient "volatiles" au cours du premier semestre au 29 septembre. Il a également constaté un "fléchissement dans nos catégories de produits à forte valeur ajoutée" au début du second semestre.

Il est "difficile" de prédire si ces tendances vont perdurer, a ajouté le détaillant de produits pour l'automobile et le cyclisme.

Les résultats du premier semestre montrent que le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % en glissement annuel, passant de 767,1 millions de livres sterling à 873,5 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 3,3 %, passant de 18,7 millions de livres sterling à 19,3 millions de livres sterling. La société a laissé son dividende intérimaire inchangé à 3 pence.

Le pétrole Brent s'échangeait à 81,80 USD le baril mercredi en fin de journée, contre 81,63 USD mardi. Le prix était en hausse à la veille de la dernière réunion de l'Opep+.

Outre la dernière réunion du cartel pétrolier, le calendrier économique de jeudi comprend également des données sur l'industrie manufacturière en Chine et une lecture des ventes au détail au Japon dans la nuit. Il y a des données sur le chômage allemand à 0855 GMT, avant les dernières demandes d'emploi américaines à 1330 GMT.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.