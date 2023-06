(Alliance News) - Les cours des actions à Londres sont restés dans le rouge jeudi à la mi-journée, le discours optimiste des chefs des banques centrales ayant refroidi l'humeur du marché.

"Une atmosphère plus prudente s'est installée sur les marchés financiers, car les investisseurs se sont vus rappeler que le cycle de hausse des taux d'intérêt n'est pas encore terminé", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Le trio formé par Jerome Powell de la [Réserve fédérale américaine], Christine Lagarde de la [Banque centrale européenne] et Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre a fait un caucus hawkish lors de la réunion des banquiers centraux au Portugal. Tous ont prévenu que d'autres hausses de taux étaient à prévoir si l'inflation restait persistante, la Fed devant procéder à au moins deux hausses d'ici la fin de l'année."

L'indice FTSE 100 a perdu 17,94 points, soit 0,2 %, à 7 482,55. Le FTSE 250 a perdu 97,84 points, soit 0,5 %, à 18 314,97, et l'AIM All-Share a perdu 5,45 points, soit 0,7 %, à 751,15.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3 % à 746,57, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4 % à 15 993,22, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3 % à 13 043,18.

Les banquiers centraux ont participé mercredi au Forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. Le thème du forum 2023 était "la stabilisation macroéconomique dans un environnement d'inflation volatile".

Les analystes d'ING ont résumé le message central de la conférence en disant que les économies résistent "mieux que prévu", que le déclin de l'inflation a été "frustrant par sa lenteur" et qu'il faut poursuivre le resserrement.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors de l'événement que la banque centrale américaine laissait ouverte la possibilité de hausses consécutives des taux d'intérêt dans les mois à venir. "La politique n'a pas été assez restrictive pendant assez longtemps", a-t-il déclaré.

Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades, a déclaré que peu de cambistes semblent prêts à parier contre le dollar dans ce contexte, bien que le dollar soit mitigé à la mi-journée à Londres.

La livre était cotée à 1,2627 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2741 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est établi à 1,0925 USD, en hausse par rapport à 1,0916 USD.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 144,22 yens, inchangé par rapport à 144,22 yens mercredi. Plus tôt dans la journée, il avait atteint un sommet de 144,69 yens.

M. Evangelista a déclaré que le yen était en train de devenir le "maillon faible" parmi les principales devises.

"La Banque du Japon est la seule parmi ses pairs à adopter une position dovish, le gouverneur Ueda déclarant que l'objectif de 2% d'inflation doit être poursuivi par des moyens durables, écartant tout resserrement de la politique monétaire et conduisant la monnaie à son niveau le plus bas contre le dollar depuis novembre dernier", a expliqué M. Evangelista.

A Londres, les valeurs des services publics étaient plus faibles à la mi-journée, les discussions d'urgence concernant l'avenir du fournisseur d'eau britannique Thames Water ayant suscité des inquiétudes quant à une crise à l'échelle de l'industrie.

United Utilities et Pennon étaient en baisse de 1,3 % et 3,2 %, respectivement. Severn Trent a baissé de 2,9 %.

Mercredi, il a été rapporté que le gouvernement britannique élaborait des plans d'urgence pour la nationalisation de Thames Water, alors que les inquiétudes grandissent au sujet de son énorme dette de 14 milliards de livres sterling.

Les ministres seraient en train de discuter de la possibilité de ramener temporairement la société de services publics dans le giron de l'État sous un régime dit d'administration spéciale.

Thames Water est le plus grand fournisseur d'eau du Royaume-Uni et dessert 15 millions de personnes à Londres et dans le sud-est du pays.

"Il est permis de penser que les sociétés cotées en bourse ont moins de possibilités de se cacher lorsqu'il s'agit de transparence en matière de paiement de dividendes que les entreprises dont les structures d'investissement sont plus complexes. Toutefois, à l'approche de la prochaine échéance réglementaire, qui couvre la période 2025-2030, les régulateurs devraient exiger beaucoup plus d'améliorations des infrastructures afin de réduire les déversements d'eaux usées, d'augmenter la capacité et d'atteindre les objectifs "net zéro"", a déclaré Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

"Les dépenses d'investissement devront donc augmenter fortement - United Utilities, Severn Trent et Pennon ont déjà dû augmenter leurs dépenses, mais les budgets devront augmenter, et les niveaux d'endettement augmenteront en conséquence".

B&M European Value Retail est resté le moins performant des blue-chips à midi, en baisse de 6,4 %.

Le détaillant de produits variés a déclaré qu'une dynamique forte et rentable dans toutes les régions a stimulé son chiffre d'affaires trimestriel. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2024, clos le 24 juin, a augmenté de 14 % pour atteindre 1,32 milliard de livres sterling, contre 1,16 milliard de livres sterling l'année précédente.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que l'entreprise est le "jeu ultime sur la crise du coût de la vie", offrant une gamme de biens à des prix bon marché.

"Alors pourquoi le cours de l'action a-t-il chuté de 6 % à la suite de cette nouvelle ? Cela pourrait être dû à l'absence de prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui signifie que les attentes en matière de bénéfices n'ont pas été revues à la hausse. Les actions ont déjà connu une forte progression cette année, avec une hausse de plus de 30 %, de sorte que certains investisseurs misent peut-être sur les bénéfices pendant que tout va bien", a suggéré M. Mould.

Le groupe 3i a été l'une des valeurs les plus performantes du FTSE 100, avec une hausse de 1,6 %.

La société de capital-investissement et de capital-risque a déclaré que le discounter non alimentaire Action, basé aux Pays-Bas, dans lequel elle investit, a continué à enregistrer une très forte croissance des ventes depuis le début de l'année, déclarant une croissance des ventes à périmètre constant de 22 %.

3i a déclaré que le reste de son portefeuille de capital-investissement continuait à faire preuve de "résilience", la majorité d'entre eux réalisant de bonnes transactions, bien qu'elle ait noté que la baisse de la demande des clients et les pressions inflationnistes ont eu un impact sur une "petite" partie du portefeuille.

Dans le FTSE 250, Serco est resté le plus performant, en hausse de 10 %, après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles à la suite d'un bon début d'année.

L'entreprise de sous-traitance a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente d'environ 6,0 % pour atteindre 4,8 milliards de livres sterling, contre 4,53 milliards de livres sterling en 2022. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de février, qui étaient de 4,6 milliards de livres sterling.

"Nous avons connu un début d'année solide, avec notamment une forte demande de services d'immigration soutenue par l'intégration efficace d'ORS dans notre plateforme mondiale, une croissance des services de défense et le succès de notre nouvel appel d'offres pour le contrat CMS", a déclaré le directeur général Mark Irwin.

IWG a chuté de 4,9 %, ce qui en fait l'une des valeurs les moins performantes du FTSE 250 à la mi-journée.

Le fournisseur d'espaces de travail a déclaré qu'il avait prolongé l'échéance de sa facilité de crédit renouvelable et a ajouté qu'il était prudemment optimiste pour le reste de l'année 2023.

Ailleurs à Londres, De La Rue a bondi de 12% après avoir déclaré qu'il voyait des "signes encourageants de reprise" après une baisse significative de la demande de monnaie imprimée au cours des 18 derniers mois.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,3 % et le Nasdaq Composite de 0,4 %.

Le pétrole Brent était coté à 74,41 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 74,05 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 909,79 USD l'once, en baisse par rapport à 1 910,97 USD.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, il y a une lecture de l'inflation allemande à 1300 BST, ainsi qu'une lecture du produit intérieur brut américain et le dernier rapport sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

