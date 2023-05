(Alliance News) - Les actions londoniennes étaient majoritairement en baisse à la clôture vendredi, bien que le FTSE 100 ait terminé dans le vert avec des lueurs d'espoir que l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur le plafond de la dette américaine pourrait bientôt prendre fin.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 56,33 points, soit 0,7 %, à 7 627,20 vendredi, mais a terminé la semaine en baisse de 1,7 %.

L'indice FTSE 250 a clôturé en baisse de 46,66 points, soit 0,3 %, à 18 794,09 points, et a terminé la semaine en baisse de 2,6 %. L'AIM All-Share a clôturé en baisse de 1,40 point, soit 0,2 %, à 791,14, clôturant la semaine sur une baisse de 2,6 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,7 % à 761,95, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,4 % à 16 343,67, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,5 % à 13 312,03.

Bloomberg a rapporté vendredi que les négociateurs des Républicains et de la Maison Blanche se rapprochent d'un accord pour relever la limite de la dette américaine.

Les deux parties ont réduit leurs divergences lors des discussions de ces derniers jours, selon Bloomberg, bien que les détails restent "provisoires" et qu'un accord final ne soit pas encore en vue.

Il ne reste plus que sept jours avant le 1er juin, date à laquelle le gouvernement estime qu'il pourrait se trouver à court d'argent pour assurer le service de sa dette. Cependant, les membres de la Chambre des représentants ont déjà commencé à prendre la route pour les vacances du Memorial Day après leur dernier vote jeudi matin et ne devraient pas revenir avant le 4 juin.

Jeudi, le président Joe Widen a déclaré qu'il n'y aurait pas de défaut de paiement, ajoutant que ses négociations avec le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avaient été "productives".

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,8 %, l'indice S&P 500 en hausse de 1,0 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 1,7 %.

Le dollar s'est renforcé à la clôture, soutenu par l'annonce d'un accord sur le plafond de la dette et par les prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt aux États-Unis resteront élevés plus longtemps.

La livre était cotée à 1,2325 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en légère baisse par rapport à 1,2330 USD à la clôture de jeudi.

L'euro s'est établi à 1,0703 USD, en baisse par rapport à 1,0723 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 140,65 yens, en hausse par rapport aux 139,85 yens de jeudi soir.

"Pour la troisième semaine consécutive, le dollar semble prêt à enregistrer des gains décents contre la plupart des autres grandes devises... sa force peut être attribuée aux changements dans les écarts de rendement, les rendements américains augmentant généralement plus que ceux d'autres pays, les investisseurs reprenant l'histoire du "plus haut pour plus longtemps"", a déclaré James Reilly, économiste adjoint chez Capital Economics.

Les chiffres du Bureau of Economic Analysis ont montré que la pression inflationniste américaine s'est accélérée le mois dernier, ce qui a jeté un froid sur l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

L'indice de base des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 4,7 % en glissement annuel en avril, soit une accélération par rapport aux 4,6 % enregistrés en mars.

L'indice de base annuel des dépenses de consommation personnelle, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed, s'est établi à 4,7 % en janvier et en février, après une hausse de 4,6 % en décembre. En mars, elle était retombée au niveau de décembre.

Selon le consensus cité par FXStreet, un autre chiffre de 4,6 % en glissement annuel était attendu pour le mois d'avril. Ce chiffre a donc été légèrement supérieur aux prévisions et a jeté un froid sur l'espoir d'une baisse prochaine des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés considèrent qu'il y a 44 % de chances que les taux restent inchangés lors de la prochaine réunion de la Fed en juillet. Il y a seulement une semaine, les marchés voyaient 83 % de chances pour ce résultat.

À Londres, les valeurs minières ont terminé la journée en tête des valeurs vedettes. Rio Tinto a clôturé en hausse de 3,7 %, Anglo American en hausse de 2,5 % et Antofagasta en hausse de 2,9 %.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que la hausse des actions minières était due aux premières discussions au niveau ministériel entre les États-Unis et la Chine "depuis des mois".

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a rencontré son homologue chinois Wang Wentao jeudi.

Les deux hommes "ont eu des discussions franches et substantielles sur des questions relatives aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine", a déclaré le ministère américain du commerce dans un communiqué. Ces discussions ont notamment porté sur "l'environnement général des deux pays en matière de commerce et d'investissement et sur les domaines de coopération potentielle".

La visite de M. Wang à Washington représente un rare voyage d'un haut fonctionnaire chinois aux États-Unis.

Le pétrole Brent était coté à 76,63 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en hausse par rapport aux 76,15 USD de jeudi. L'or était coté à 1 939,81 USD l'once, en baisse par rapport à 1 945,11 USD à la clôture de jeudi.

Dans le FTSE 250, Asos a perdu 2,9%. Le détaillant de mode en ligne a déclaré qu'il avait levé 75 millions de livres sterling par le biais d'un placement d'actions, afin de soutenir son programme Driving Change visant à ramener l'entreprise à un bénéfice durable et à une génération de trésorerie d'ici le second semestre de cette année.

Selon M. Mould d'AJ Bell, le risque est qu'Asos n'ait pas levé suffisamment de fonds cette fois-ci et qu'elle doive "sortir à nouveau la sébile avant longtemps".

"Asos et d'autres entreprises purement en ligne se sont bien comportées pendant la pandémie, car il n'y avait pas d'alternative et les gens étaient moins susceptibles de faire des retours. Cette situation s'est maintenant inversée, laissant l'entreprise exposée à une combinaison difficile de hausse des coûts et de baisse de la demande, ainsi qu'à une concurrence accrue", a-t-il déclaré.

Ailleurs à Londres, Sabre Insurance a bondi de 8,0 % à 135,20 pence après que la banque d'investissement Berenberg, basée à Hambourg, a relevé l'action du fournisseur d'assurance automobile de "conserver" à "acheter" et a augmenté son objectif de 93 pence à 153 pence.

Jeudi, Sabre a déclaré qu'il s'attendait à une croissance à un chiffre des primes brutes émises, avec son activité automobile qui devrait produire une croissance à deux chiffres.

Kin & Carta a plongé de 9,0 %, le cabinet de conseil aux entreprises ayant prévu des revenus modestes pour l'année se terminant le 31 juillet.

Kin & Carta a déclaré qu'elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 soit stable ou en hausse d'environ 2 % par rapport à l'année précédente, reflétant les récents mouvements de change, qui ont entraîné des vents contraires nets au second semestre d'environ 3,0 millions de livres sterling.

Kelly Manthey, directeur général, a déclaré : "Bien que nous maintenions une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires net, elle n'est pas aussi forte que nous l'avions prévu. Le marché est plus difficile, les clients hésitant à s'engager dans des programmes de dépenses importants. Normalement, nous constatons une accélération significative de la croissance de notre chiffre d'affaires au second semestre, mais cela ne s'est pas produit".

Sur l'AIM, les actions d'Itsarm ont plus que doublé pour atteindre 0,58 pence après que les actionnaires ont voté contre la mise en liquidation volontaire de la société.

Itsarm est une coquille vide depuis le mois de mars. En temps utile, elle a vendu sa seule filiale opérationnelle, la marque de mode numérique In The Style Fashion, pour 1,2 million de livres sterling.

Fin avril, Itsarm a annoncé son intention de se mettre en liquidation et d'annuler la cotation de ses actions sur le marché AIM de Londres. Toutefois, vendredi, les actionnaires ont voté contre la résolution et la société restera donc cotée sur l'AIM en tant que "cash shell".

En Europe, vendredi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 1,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 1,3 %.

Lundi, les marchés financiers britanniques et américains seront fermés.

La semaine s'accélère avec l'indice de confiance des consommateurs américains mardi, avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole vendredi. Le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne sera publié jeudi.

