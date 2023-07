(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce mercredi, suite à des chiffres d'inflation plus faibles que prévu.

L'inflation au Royaume-Uni s'est ralentie plus rapidement que prévu en juin, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales.

Les prix à la consommation ont augmenté de 7,9 % en juin, après un bond de 8,7 % en mai. La lecture de juin a été inférieure aux prévisions du marché de 8,2%, comme cité par FXStreet.

Le chiffre crucial de l'inflation de base a chuté de manière inattendue, après avoir été attendu pour rester obstinément au-dessus de 7%.

L'indice FTSE 100 avait été qualifié de plat avant la publication des données sur l'inflation. La livre s'est affaiblie par rapport au dollar peu après.

"Même avec un chiffre plus faible que prévu, l'inflation en Grande-Bretagne reste élevée et plus tenace que dans d'autres économies occidentales, ce qui maintient les chances d'une nouvelle action [de la Banque d'Angleterre] raisonnablement plus hawkish que pour d'autres grandes banques centrales", a estimé Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Aviva a donné des indications financières actualisées pour les nouvelles normes comptables. Rio Tinto a fait part de ses perspectives optimistes concernant les expéditions de ses opérations de Pilbara en Australie occidentale. Polar Capital Technology Trust a déclaré avoir sous-performé par rapport à son indice de référence, ayant sous-pondéré les valeurs technologiques de "méga-capitalisation".

FTSE 100 : en hausse de 66,5 points, soit 0,9 %, à 7 520,19

Hang Seng : en baisse de 0,5% à 18 919,96

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,3% à 32 896,03

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 323,70

DJIA : clôture en hausse de 366,58 points, soit 1,1%, à 34 951,93

S&P 500 : clôture en hausse de 32,19 points, soit 0,7%, à 4 554,98

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 108,69 points, soit 0,8%, à 14 353,64

EUR : baisse à 1,1228 USD (1,1237 USD)

GBP : baisse à 1,2945 USD (1,3083 USD)

USD : en hausse à 139,44 JPY (138,76 JPY)

Or : baisse à 1 976,64 USD l'once (1 982,17 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 79,48 USD le baril (79,67 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

11:00 CEST EU CPI

09:30 BST Indice des prix des logements au Royaume-Uni

09:30 BST Communiqué statistique sur les prévisions économiques au Royaume-Uni

17:00 BST Royaume-Uni Discours du sous-gouverneur de la BoE, David Ramsden

07:00 EDT US MBA enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires

08:30 EDT Mise en chantier de logements aux États-Unis

L'inflation au Royaume-Uni s'est ralentie plus rapidement que prévu en juin, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Les prix à la consommation ont augmenté de 7,9 % en juin, après un bond de 8,7 % en mai. La lecture de juin a été inférieure aux prévisions du marché de 8,2%, tel que cité par FXStreet. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 0,1%, par rapport à une hausse de 0,7% en mai. L'augmentation était inférieure aux attentes du marché qui tablait sur une hausse de 0,4%. L'inflation de base - excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a diminué de manière inattendue pour atteindre un taux annuel de 6,9 %. On s'attendait à ce qu'elle reste inchangée par rapport au taux de 7,1 % enregistré en mai.

L'ONS a rapporté que les prix à la production au Royaume-Uni ont baissé en juin. Les prix à la production ont baissé de 1,3 % sur une base mensuelle en juin, par rapport à la baisse de 1,2 % révisée à la hausse en mai. La baisse des prix à la production en juin a été plus importante que les prévisions du marché qui tablaient sur une baisse de 0,3 %. Sur une base annuelle, les prix des intrants à la production ont baissé de 2,7 %, après une hausse de 0,4 % en mai, révisée à la baisse. On s'attendait à une baisse de 1,6 % en juin. Les prix des intrants à la production du mois de mai ont été initialement annoncés comme une baisse de 1,5 % par rapport à avril. Ils avaient d'abord été considérés comme ayant augmenté de 0,5 % en rythme annuel.

Selon une nouvelle analyse, la proportion de sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni qui ont émis des avertissements sur leurs bénéfices au cours de l'année écoulée est plus élevée que n'importe quelle autre année depuis 2008, en dehors de la pandémie. Cette analyse intervient alors que la hausse des coûts d'emprunt et le durcissement de l'environnement commercial pèsent lourdement sur les entreprises. Les entreprises cotées à la Bourse de Londres ont lancé 66 avertissements sur résultats entre avril et juin, a révélé EY-Parthenon dans son dernier rapport. Il s'agit du total le plus élevé pour un deuxième trimestre depuis trois ans, lorsque les avertissements avaient atteint le chiffre de 166 à la suite de la pandémie de Covid en 2020.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réduit l'objectif de prix de BP à 490 (560) pence - 'hold' (conserver)

Berenberg démarre Renewi avec 'buy' - objectif de prix 710 pence

Exane BNP relève Segro à 'surperformer' - objectif de cours de 900 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Aviva a fourni ses résultats 2022 retraités pour les règles comptables IFRS 17 et IFRS 9, ainsi que des prévisions de bénéfices pour le premier semestre et l'ensemble de l'année 2023. Elle s'attend à un bénéfice d'exploitation d'environ 700 millions de livres sterling au premier semestre, en hausse par rapport aux 661 millions de livres sterling de l'année précédente. En 2023, elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation augmente de 5 à 7 % par rapport aux 1,35 milliard de livres sterling réalisés en 2022. "Les effets sur le bénéfice d'exploitation et le bilan que nous annonçons aujourd'hui sont conformes à nos prévisions précédentes, et il n'y a pas d'impact sur l'économie sous-jacente de notre entreprise, notre stratégie ou nos prévisions de dividendes", a déclaré la directrice financière Charlotte Jones.

Rio Tinto a déclaré qu'il s'attendait à ce que les expéditions de minerai de fer de Pilbara se situent dans la moitié supérieure de sa fourchette de prévisions annuelles, après avoir acquis un "nouvel élan" au cours du deuxième trimestre. Sur l'ensemble du premier semestre, les expéditions et la production de Pilbara ont toutes deux progressé de 7 % par rapport à l'année précédente, à 161,7 millions et 160,5 millions de tonnes respectivement. Cependant, la société minière et métallurgique anglo-australienne a réduit ses prévisions de production annuelle de cuivre raffiné et d'alumine. "La montée en puissance de la mine souterraine d'Oyu Tolgoi a progressé plus vite que prévu, et nous restons sur la bonne voie pour plus que tripler sa production de cuivre d'ici la fin de la décennie. Les baisses de production survenues au cours du trimestre montrent qu'il nous reste encore beaucoup à faire ailleurs", a déclaré le directeur général Jakob Stausholm.

ENTREPRISES - FTSE 250

Polar Capital Technology Trust a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action avait chuté de 2,8 % au cours de l'année qui s'est achevée le 30 avril. À la fin de l'année, la valeur nette d'inventaire par action était de 2 239,48 pence, contre 2 305,13 pence un an plus tôt. Au cours de la même période, son indice de référence a augmenté de 2,9 %. "J'aimerais présenter des chiffres de performance plus positifs, mais les marchés n'ont généralement pas été constructifs et la technologie en particulier a souffert de la réinitialisation post-Covid et de l'environnement de taux d'intérêt élevés", a déclaré la présidente Catherine Cripps. La sous-pondération du fonds en actions technologiques de "méga-capitalisation" est également à l'origine de cette sous-performance, a-t-elle ajouté.

AUTRES ENTREPRISES

Le groupe australien Woodside Energy Group a confirmé ses prévisions de production annuelle, malgré un affaiblissement des ventes et de la production au deuxième trimestre par rapport au début de l'année 2023. Au deuxième trimestre, Woodside a déclaré que la production avait chuté de 4,9 % par rapport au premier trimestre pour atteindre 44,5 millions de barils d'équivalent pétrole, mais qu'elle était en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente. Les ventes ont baissé de 4,0 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 48,4 millions de bep, mais elles ont augmenté de 35 % par rapport à l'année précédente. La baisse trimestrielle des ventes est principalement due à la diminution de la production, a déclaré Woodside. Les recettes du trimestre ont chuté de 29 % par rapport au premier trimestre, passant de 4,33 milliards USD à 3,08 milliards USD, et ont été inférieures de 10 % aux 3,44 milliards USD réalisés l'année précédente. Malgré la baisse enregistrée au deuxième trimestre, la société basée à Perth a laissé inchangées ses prévisions de production pour 2023, tablant toujours sur un volume compris entre 180 et 190 millions de bep.

