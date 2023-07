(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont clôturé en hausse jeudi, et la livre sterling a atteint la barre des 1,31 USD, alors que de nouvelles données suggèrent que la pression de l'inflation américaine s'atténue.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 24,10 points, soit 0,3%, à 7 440,21. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 52,17 points, soit 0,3 %, à 18 631,71, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 0,5 %, soit 3,90 points, à 750,29.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,3% à 742,41, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,3% à 16 355,22, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,5% à 13 518,00.

Jeudi, le Bureau américain des statistiques du travail a rapporté que l'inflation des prix à la production s'est ralentie plus que prévu en juin.

L'indice des prix à la production a augmenté de 0,1% sur une base annuelle en juin, en baisse par rapport à une augmentation de 0,9% en mai. Les marchés prévoyaient un ralentissement de l'inflation en juin à seulement 0,4%, selon le consensus cité par FXStreet.

Mercredi, les données ont montré que l'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 3,0% en base annuelle en juin, se ralentissant par rapport à une hausse de 4,0% en mai. Selon le consensus cité par FXStreet, le chiffre de l'inflation globale était attendu à 3,1%.

Les lectures plus modérées de l'inflation soutiendront l'espoir que le cycle de hausse des taux de la Fed est proche de la fin et les espoirs d'un atterrissage en douceur pour l'économie américaine.

Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, a déclaré : "Avec un ralentissement de l'inflation plus rapide que prévu, le resserrement de la politique monétaire de la Fed produit l'effet désiré et les investisseurs ont commencé à intégrer dans leurs prix la fin du cycle de hausse actuel, qui est maintenant attendue après la dernière augmentation de 25 points de base de ce mois.

On espère également que les États-Unis éviteront un "atterrissage brutal", qui se traduirait par une baisse de l'inflation, mais au détriment de la croissance économique.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, estime que "la bonne nouvelle est que le processus de désinflation semble de plus en plus bénin, surtout dans le contexte d'une économie américaine caractérisée par un faible taux de chômage et une croissance solide".

La livre a été stimulée par les données américaines plus modérées, dépassant la barre des 1,31 USD.

La livre était cotée à 1,3102 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, contre 1,2994 USD à la clôture mercredi.

Les données de jeudi ont montré que l'économie britannique a connu une contraction plus légère que prévu en mai.

Selon l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut réel a diminué de 0,1 % en mai par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,2 % en avril. Les résultats de mai sont supérieurs au consensus cité par FXStreet, qui avait prévu une baisse de 0,3 %.

Le PIB de mai 2023 était inférieur de 0,4 % à celui de mai 2022, bien loin de la croissance annuelle de 0,5 % enregistrée en avril 2023.

L'euro s'est établi à 1,1192 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi, en hausse par rapport à 1,1119 USD à la même heure mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 138,12 yens, en baisse par rapport à 138,38 yens mercredi soir.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,7 %.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,1%, l'indice S&P 500 en hausse de 0,5%, et le Nasdaq Composite en hausse de 1,0%.

Sur le FTSE 100, les constructeurs de maisons ont clôturé en baisse après que Barratt Developments ait prévu une forte baisse de ses achèvements de maisons l'année prochaine.

Barratt a chuté de 1,5 %, Taylor Wimpey de 2,1 % et Berkeley Group de 1,0 % dans un contexte négatif.

La société Barratt, basée dans le Leicestershire, en Angleterre, prévoit que le bénéfice avant impôts ajusté pour l'exercice clos le 30 juin sera conforme aux attentes du marché, citant un consensus de 800,6 millions de livres sterling. Ce chiffre sera toutefois en baisse de 16 % par rapport aux 1,05 milliard de livres sterling de l'année précédente.

Au cours de l'exercice, le nombre total de logements achevés a chuté de 14 %, passant de 17 908 à 17 206.

Dans l'indice FTSE 250, Domino's Pizza a progressé de 4,7 %.

L'entreprise a nommé Andrew Rennie, ancien responsable de plusieurs franchises Domino's, au poste de directeur général, à compter du 7 août.

M. Rennie remplacera Elias Diaz Sese, qui avait assuré l'intérim en octobre de l'année dernière. Diaz Sese redeviendra directeur non exécutif, un rôle qu'il occupait depuis qu'il a rejoint le conseil d'administration en 2019. M. Rennie rejoindra le conseil d'administration de Domino's le 1er août, avant d'en prendre la direction.

Le franchiseur principal de la marque de livraison Domino's Pizza au Royaume-Uni et en Irlande, basé à Milton Keynes, en Angleterre, a déclaré que M. Rennie avait passé plus de deux décennies au sein de Domino's Pizza Enterprises, une société cotée à Sydney. Il y a été directeur général de la France et de la Belgique de 2006 à 2010, directeur des opérations puis directeur général de la branche Australie et Nouvelle-Zélande de 2010 à 2013, et directeur général de l'activité européenne de 2014 à 2020.

"Le nouveau patron de Dominos Pizza, société cotée à Londres, est la définition même d'une paire de mains sûres. C'est peut-être ce dont l'entreprise a besoin étant donné tous les drames que le propriétaire de la franchise britannique a traversés ces dernières années", a déclaré Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

Trustpilot a clôturé en hausse de 12 %.

La plateforme d'avis de consommateurs en ligne a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 juin soit en hausse de 15 %, à 85 millions de dollars, contre 73 millions de dollars l'année précédente, ou de 18 % à taux de change constant.

Pour l'ensemble de l'année 2023, elle a réitéré ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % à taux de change constant.

Le pétrole Brent était coté à 80,65 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport aux 79,93 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 956,63 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1 954,01 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, la marque de mode de luxe Burberry publiera une déclaration commerciale.

Le calendrier économique de vendredi comprend les données du commerce extérieur de l'UE à 1000 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

