(Alliance News) - Les actions à Londres ont terminé la semaine en hausse vendredi, avec de bonnes performances des valeurs sûres Beazley et GSK aidant à compenser les faibles données de croissance économique pour l'économie britannique.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 24,04 points, soit 0,3 %, à 7 754,62 vendredi et a terminé la semaine en hausse de 0,7 %.

L'indice FTSE 250 a clôturé en baisse de 77,93 points, soit 0,4 %, à 19 188,37 points, terminant la semaine en baisse de 0,3 %.

L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 1,73 point, soit 0,2 %, à 816,96, mais a terminé la semaine en baisse de 1,3 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,3 % à 774,96, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,3 % à 16 795,53, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,2 % à 13 554,30.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que le produit intérieur brut du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au cours des trois premiers mois de 2023, par rapport au dernier trimestre de l'année dernière.

La croissance était en ligne avec le consensus du marché cité par FXStreet. Le PIB a également augmenté de 0,1% au quatrième trimestre de 2022 par rapport au troisième.

Les analystes de Brown Brothers Harriman ont commenté que bien qu'une contraction ait été une fois de plus évitée, les perspectives de croissance du Royaume-Uni restent néanmoins "assez faibles".

"En effet, poursuit BBH, la baisse de 0,3 % du PIB de mars en glissement mensuel suggère que l'économie aborde [le deuxième trimestre] avec une perte d'élan. Et une grande partie du resserrement [de la Banque d'Angleterre] n'a pas encore produit tous ses effets".

Au cours du seul mois de mars, le PIB britannique s'est contracté de 0,3 % sur une base mensuelle. On s'attendait à ce qu'il reste stable, comme en février. En janvier, l'économie avait progressé de 0,5 %, après une révision à la hausse du taux de croissance de 0,4 %.

La livre sterling s'est effondrée à la suite de ces chiffres décevants. La livre était cotée à 1,2465 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en baisse par rapport à 1,2514 USD à la clôture de jeudi.

Pour l'avenir, Jonas Goltermann, économiste chez Capital Economics, a déclaré que la livre sterling continuerait probablement à baisser par rapport au dollar cette année, car un ralentissement de l'économie britannique au cours du second semestre reste "probable".

"Si cette prévision s'avère correcte, le sentiment général de risque se détériorerait probablement à nouveau, ce qui exercerait une pression à la baisse sur la livre sterling et d'autres devises plus risquées et favoriserait le dollar et d'autres devises refuges", a déclaré M. Goltermann.

À Londres, Beazley a été l'une des valeurs les plus performantes à la clôture du marché vendredi, avec une hausse de 3,0 %.

L'assureur a déclaré que les primes brutes émises étaient en hausse de 12% à 1,37 milliard de dollars au premier trimestre 2023, contre 1,23 milliard de dollars un an plus tôt. Les primes nettes émises ont augmenté de 24% à 1,07 milliard de dollars, contre 859 millions de dollars.

Le directeur général de Beazley, Adrian Cox, a déclaré que la croissance globale observée au cours du trimestre était conforme aux attentes, soutenue par la croissance de l'assurance et de la réassurance des biens, où la société "profite des conditions excellentes et continues du marché".

Pour ce qui est de l'avenir, Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell, a noté que l'amélioration des rendements des investissements, favorisée par des rendements plus élevés sur les obligations d'Etat et par l'absence de changement dans les prévisions de sinistres liés aux catastrophes, signifie que l'entreprise continue de s'attendre à une augmentation "saine" de ses bénéfices cette année.

Beazley a déclaré qu'elle restait confiante dans ses prévisions de croissance, à savoir des primes brutes émises de l'ordre de 10 % et des primes nettes émises de l'ordre de 20 % pour l'ensemble de l'année.

GSK a grimpé de 1,8 % en se félicitant d'une décision de justice au Canada qui a rejeté une action collective proposée au nom des utilisateurs d'un médicament contre les brûlures d'estomac.

La société pharmaceutique a noté que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré qu'il y avait peu de preuves que la ranitidine, ou zantac, conduisait à un risque accru de développer tout type de cancer.

Selon M. Mould d'AJ Bell, bien que la bataille juridique ne soit pas terminée, les dernières nouvelles donnent aux investisseurs une nouvelle raison de "réapprécier" GSK après que ses actions ont été "dans le marasme" depuis que le marché a commencé à craindre que la société soit forcée de payer des milliards de dollars en compensation.

Les actions Diageo ont clôturé près du bas de l'échelle du FTSE 100, avec une baisse de 2,4 % après que Jefferies a ramené le brasseur et distillateur de "acheter" à "conserver".

Jefferies a également abaissé l'objectif de cours du fabricant de la bière Guinness et de la vodka Smirnoff de 4 000 pence à 3 800 pence. L'action a clôturé à 3 534,50 pence.

Dans le FTSE 250, International Distributions Services a déclaré que le directeur général de Royal Mail, Simon Thompson, avait informé la société qu'il quitterait ses fonctions à la fin du mois d'octobre.

L'annonce officielle confirme un rapport de Sky News datant de mardi, selon lequel M. Thompson devait démissionner après que des parlementaires ont critiqué les performances de l'ancien monopole d'État, qui a été touché par des grèves massives.

L'action a clôturé en baisse de 1,7 %.

Ailleurs à Londres, THG a plongé de 16 % après que la plateforme de commerce électronique a déclaré que les négociations de rachat avec Apollo Global Management Inc. avaient été interrompues.

En avril dernier, THG avait déclaré avoir reçu un intérêt pour un rachat de la part de la société américaine de capital-investissement. En temps utile, THG avait indiqué qu'il s'agissait d'une "proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante", mais n'avait pas divulgué les termes de la proposition.

Vendredi, THG a déclaré qu'il était clair "qu'il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre le dialogue avec Apollo".

Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor, a déclaré que les investisseurs étaient "clairement" déçus par la décision d'Apollo de se retirer.

"Les investisseurs espéraient qu'une acquisition [par un fonds d'investissement] mettrait fin au chapitre désastreux [de THG], qui a vu le prix de l'action de THG chuter de plus de 90 % depuis janvier 2021", a-t-elle déclaré.

Mme Scholar a expliqué que l'entreprise à l'origine de marques telles que LookFantastic et MyProtein a récemment dû faire face à des coûts élevés des matières premières, en particulier pour les protéines de lactosérum, ce qui a réduit ses marges.

Elle a également été rattrapée par le "naufrage technologique" de l'année dernière, lorsque le boom de la pandémie de commerce électronique s'est évanoui et que les banques centrales se sont empressées d'éteindre l'inflation galopante en supprimant l'argent bon marché", a ajouté M. Scholar.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux terminé en hausse de 0,5 %.

L'euro s'établissait à 1,0857 dollar à la clôture des marchés boursiers européens vendredi, en baisse par rapport à 1,0917 dollar jeudi à la même heure. Face au yen, le dollar s'échangeait à 135,39 yens, en hausse par rapport à 134,33 yens jeudi soir.

Les actions à New York étaient en baisse à la clôture de Londres, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,3 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,3 %, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

Le Congressional Budget Office a averti que les États-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement d'ici le 15 juin si les parlementaires ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un relèvement des limites actuelles des dépenses publiques.

La mise à jour des prévisions avance la date dite "X" - date à laquelle les États-Unis n'auront plus d'argent pour payer leurs obligations financières existantes - de juillet à juin, ce qui accroît la pression sur les dirigeants démocrates et républicains pour qu'ils trouvent un terrain d'entente sur le relèvement du plafond des dépenses américaines afin d'éviter un défaut de paiement préjudiciable.

Les parlementaires restent très divisés sur la question du plafond de la dette, les républicains du Congrès insistant pour que M. Biden accepte d'importantes coupes budgétaires en échange de leur soutien au relèvement du plafond avant que le pays ne soit à court d'argent pour payer ses factures existantes.

Les discussions entre le président américain Joe Biden et les principaux républicains, qui devaient avoir lieu vendredi, ont été reportées au début de la semaine prochaine pour permettre au personnel de continuer à travailler.

Le pétrole Brent était coté à 74,87 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en baisse par rapport aux 75,61 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 2 010,46 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 019,26 USD à la clôture de jeudi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, il y a les résultats semestriels de Diploma et Cerillion, ainsi qu'une déclaration commerciale de Currys.

Dans le calendrier économique de la semaine prochaine, il y a les données du PIB de l'UE mardi, suivies d'une impression de l'inflation de l'UE mercredi. Jeudi, le rapport sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

