(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient mitigés à la mi-journée mardi, tandis que la livre sterling était plus forte, stimulée par une croissance des salaires plus rapide que prévu au Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 11,34 points, soit 0,2%, à 7 262,45. Le FTSE 250 était en hausse de 110,31 points, soit 0,6 %, à 18 138,27, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,21 point à 738,93.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 724,25, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 15 882,97, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 456,27.

Le chômage au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue au cours des trois mois précédant le mois de mai, tandis que l'inflation des salaires s'est accélérée, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales.

Le taux de chômage au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue à 4,0% au cours des trois mois de mai. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attendait à ce qu'il reste inchangé par rapport à 3,8 % dans les trois mois d'avril.

"Le taux de chômage avait généralement diminué de la fin 2013 jusqu'au début de la pandémie de coronavirus. Par la suite, il a augmenté jusqu'à la fin de 2020, mais il est maintenant revenu aux niveaux d'avant la pandémie de coronavirus", a déclaré l'ONS.

Au cours des trois mois précédant mai, la croissance annuelle du salaire total moyen, y compris les primes, s'est accélérée pour atteindre 6,9 %, contre 6,7 % (chiffre révisé à la hausse) au cours de la période de trois mois précédente. Le chiffre de mai a dépassé le consensus de 6,8 % cité par FXStreet.

La livre était cotée à 1,2916 USD à la mi-journée mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2828 USD à la clôture des marchés boursiers lundi.

"La raison de la hausse de la livre est la statistique de l'emploi britannique d'aujourd'hui", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Bien qu'il y ait des signes que les tensions sur le marché du travail commencent à s'atténuer, la croissance des salaires reste inconfortablement élevée dans le contexte des efforts de la Banque d'Angleterre pour maîtriser la flambée des prix. Si l'inflation est comme du dentifrice, pour reprendre l'analogie bien connue, alors la banque risque de devoir semer la pagaille dans l'économie en essayant de remettre le dentifrice dans le tube. Les emprunteurs risquent de souffrir davantage avec la perspective de nouvelles hausses de taux à venir".

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,9 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

L'euro s'est établi à 1,1009 USD mardi midi, en hausse par rapport à 1,0984 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 140,30 yens, en baisse par rapport à 141,52 yens.

Dans le FTSE 100, Centrica, la société mère de British Gas, était en baisse de 0,4%.

Elle a déclaré avoir signé un accord de vente et d'achat à long terme pour 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié. L'accord est conclu pour une durée de 15 ans sur une base franco à bord au port Delfin Deepwater, situé à 40 miles nautiques au large de la côte de l'État américain de Louisiane. Sa valeur marchande est de 8 milliards d'USD.

"Compte tenu des gros titres inconfortables concernant les activités de British Gas de Centrica et son traitement des clients vulnérables, ce n'est probablement pas une mauvaise chose que la société soit perçue comme faisant sa part pour la sécurité énergétique du Royaume-Uni", a commenté M. Mould d'AJ Bell.

Dans le FTSE 250, les actions de RHI Magnesita ont augmenté de 6,3 % à 2 850,00 pence chacune.

Ignite Luxembourg a déclaré que son offre d'acquisition de 29,9 % des actions de RHI Magnesita a reçu des acceptations valides pour environ 19,5 % du capital social émis de cette dernière.

En conséquence, Ignite Luxembourg a choisi de renoncer à la condition d'acceptation de l'offre, à savoir une participation d'au moins 20 %, afin de rapprocher l'offre de sa conclusion, sous réserve des conditions restantes.

À la mi-juin, Ignite Luxembourg, une société gérée indirectement par Rhone Holdings VI, a fait une offre partielle en numéraire portant sur 14,1 millions d'actions du fournisseur de produits réfractaires RHI Magnesita, basé à Vienne, au prix de 28,50 GBP, pour un montant total de 401,9 millions de GBP.

Future a augmenté de 2,5 %, après avoir clôturé en hausse de 6,9 % lundi.

L'éditeur de magazines basé à Bath, en Angleterre, a déclaré lundi qu'il prévoyait de racheter jusqu'à 10 % de ses actions. Le programme de rachat d'actions sur le marché permettra de restituer jusqu'à 45 millions de livres sterling aux actionnaires.

Future a souvent acquis des sociétés de médias et de technologie ces dernières années et "a toujours donné la priorité aux investissements organiques et inorganiques avant le remboursement de la dette et le retour des liquidités excédentaires aux actionnaires", a déclaré l'entreprise.

Toutefois, il a expliqué que le rachat "offrira une plus grande flexibilité pour parvenir à une utilisation optimale des liquidités afin de créer de la valeur pour les actionnaires, tout en conservant un bilan solide".

Sur l'AIM, STM Group a fait un bond de 71 % à 47,00 pence, après avoir déclaré qu'il avait accepté en principe une offre potentielle de rachat en espèces d'une valeur presque triple de son cours de clôture de lundi.

Le fournisseur de services financiers basé à Londres a déclaré que l'offre potentielle de Pension SuperFund Capital s'élevait à 70 pence par action. Les actions de STM ont clôturé à 27,50 pence sur l'AIM à Londres lundi. La capitalisation boursière de STM étant de 16,3 millions de livres sterling, l'offre de PSF valoriserait STM à un peu plus de 40 millions de livres sterling.

L'offre possible émane de PSF Capital GP II en tant que partenaire général de PSF Capital Reserve LP. PSF fournit des services d'épargne retraite et de transfert des risques liés aux retraites.

"Les discussions relatives à l'offre éventuelle en sont à un stade très précoce", a averti la STM. "Il n'y a donc, à ce stade, aucune certitude qu'une offre sera finalement faite pour la société".

À New York, l'ouverture des marchés boursiers a été mitigée. L'indice Dow Jones Industrial Average était en légère baisse, l'indice S&P 500 en hausse de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 77,80 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en baisse par rapport à 78,48 USD lundi. L'or était coté à 1 936,42 USD l'once, en hausse par rapport à 1 923,22 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.