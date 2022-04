L'indice blue-chip FTSE 100 est resté stable, les majors pétrolières BP Plc et Shell Plc perdant respectivement 1,5 % et 1,1 %, alors que les prix du pétrole continuent de chuter avant une réunion des pays consommateurs pour discuter d'une nouvelle libération des réserves pétrolières d'urgence. [O/R]

Les actions de Reckitt Benckiser Group, du fabricant de savon Dove Unilever et de British American Tobacco ont augmenté de plus de 1% chacune pour fournir la plus grande impulsion à l'indice.

L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a progressé de 0,4 %, Bridgepoint Group gagnant 3,8 % après que Citigroup a relevé le titre de "neutre" à "acheter".

Barclays Plc a gagné 1,3 % après qu'un tribunal londonien ait bloqué une plainte de plusieurs milliards de livres sterling déposée par des milliers de gestionnaires d'actifs, de fonds de pension et d'institutions financières contre les grandes banques pour fraude présumée sur le marché des changes.