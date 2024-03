(Alliance News) - Les actions à Londres devraient faire du surplace ce lundi, alors que les investisseurs s'attendent à une semaine chargée en décisions sur les taux d'intérêt.

Les principaux médias et économistes japonais parient désormais que la Banque du Japon abandonnera sa politique de taux d'intérêt négatifs.

La banque centrale doit entamer lundi une réunion de deux jours de son conseil d'administration, la conférence de presse du gouverneur Kazuo Ueda étant prévue pour mardi après-midi.

Citant des "sources proches du dossier", le Japan Times a déclaré que les décideurs de la BoJ sont convaincus qu'un "cycle vertueux" de croissance des salaires et de hausse des prix est en cours.

Une décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine suivra mercredi, et la Banque d'Angleterre prendra sa propre décision le lendemain.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 7 736,10

Hang Seng : en hausse de 0,1 % à 16 744,93

Nikkei 225 : clôture en hausse de 2,7% à 39 740,44

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 675,80

DJIA : clôture en baisse de 190,89 points, 0,5%, à 38 714,77

S&P 500 : clôture en baisse de 33,39 points, 0,7%, à 5 117,09

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 155,36 points, 1,0%, à 15 973,17

EUR : en baisse à 1,0887 USD (1,0889 USD)

GBP : baisse à 1,2731 USD (1,2735 USD)

USD : hausse à 149,12 JPY (149,04 JPY)

Or : baisse à 2 147,33 USD l'once (2 162,90 USD)

(Brent : en hausse à 85,61 USD le baril (85,33 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

08:30 EDT Canada PPI

11:00 CET IPC de la zone euro

11:00 CET Balance commerciale de la zone euro

10:00 CET Balance commerciale de l'Espagne

La hausse des prix de l'immobilier en mars montre que les vendeurs sont peut-être trop confiants, la demande des acheteurs exerçant une pression à la hausse sur les prix, selon les nouvelles données de l'indice des prix de l'immobilier Rightmove. Le prix moyen des propriétés nouvellement commercialisées a augmenté de 5 279 livres sterling, soit 1,5 % en mars, pour atteindre 368 118 livres sterling. Alors que les prix connaissent toujours une hausse au printemps, Rightmove a déclaré que cette hausse était supérieure à la moyenne historique de 1,0 % pour le mois de mars, et qu'elle représentait la plus forte augmentation mensuelle en dix mois. Cependant, les prix moyens sont encore inférieurs de 4 776 GBP à leur pic de mai 2023, et "davantage de consommateurs voient une fenêtre d'opportunité pour acheter", selon les analystes de Rightmove. Le nombre de ventes conclues a augmenté de 13 % par rapport à la même période en 2022, la demande des acheteurs a progressé de 8 % sur la même période, et c'est à Londres que l'on observe la plus forte augmentation d'une année sur l'autre. Cependant, Rightmove a averti que le marché "reste sensible aux prix et aux événements extérieurs", la demande des acheteurs étant quelque peu tempérée par un budget de printemps "terne", qui n'a offert aucune aide directe aux primo-accédants.

CHANGEMENTS DANS L'ÉVALUATION DES COURTIERS

RBC réduit Centrica à "sector perform" (surperformance) - objectif de prix 145 (140) pence

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Haleon a déclaré que Pfizer a l'intention de vendre environ 630 millions d'actions ordinaires Haleon par le biais d'une offre publique. Haleon a déclaré qu'elle rachètera les actions pour environ 315 millions de livres sterling. Une fois la vente réalisée, la participation de Pfizer dans Haleon devrait être ramenée de 32 % à environ 24 %.

Aviva a déclaré avoir achevé la cession de sa participation dans Singapore Life, ainsi que de deux instruments de dette, pour un produit total de 937 millions de livres sterling. La compagnie d'assurance basée à Londres avait annoncé la vente en septembre. Singapore Life Holdings est née en 2020 de la fusion de Singlife et d'Aviva Singapore. À l'époque, Aviva avait expliqué que la sortie de la coentreprise s'inscrivait dans le cadre de ses efforts visant à simplifier ses activités et à se concentrer sur le Royaume-Uni, l'Irlande et le Canada.

ENTREPRISES - FTSE 250

Marshalls a déclaré que son chiffre d'affaires en 2023 était tombé à 671,2 millions de livres sterling, contre 719,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 40 %, passant de 47,9 millions de livres sterling à 41 millions de livres sterling. À la suite de ces résultats, Marshalls a réduit son dividende final de 42 %, le ramenant de 9,9 pence à 5,7 pence. Cela ramène le dividende annuel à 8,3 pence, soit une baisse de 47 % par rapport à 15,6 pence. Marshalls a déclaré que le chiffre d'affaires des deux premiers mois de l'année était inférieur à celui de 2023 et reflétait la faiblesse persistante observée au second semestre de l'année dernière. "Conformément aux prévisions récentes de l'économie britannique et de l'industrie, le conseil d'administration s'attend à ce que les niveaux d'activité restent faibles au premier semestre de l'année, suivis d'une modeste reprise au second semestre, à mesure que l'environnement macroéconomique s'améliore progressivement. On s'attend maintenant à ce que le début de cette reprise soit plus lent et plus modeste que prévu", a expliqué la société. Par conséquent, Marshalls estime que le chiffre d'affaires de 2024 sera inférieur aux prévisions précédentes et que le bénéfice se situera désormais à un niveau similaire à celui de 2023.

Bytes Technology a informé les marchés de son exercice financier clos le 29 février. La société a déclaré avoir enregistré une croissance " confortable " à deux chiffres dans ses indicateurs clés de marge brute et de bénéfice d'exploitation ajusté, ainsi qu'une conversion de trésorerie conforme à son objectif de 100 %, ce qui s'est traduit par une position de trésorerie d'environ 89 millions de livres sterling à la fin de l'année. Sam Mudd, directeur général par intérim, a commenté ces résultats : "Notre conseil d'administration, notre direction et notre personnel peuvent être fiers des résultats obtenus l'année dernière et célébrer une année record pour le groupe. Nous restons fidèles à notre stratégie qui consiste à fournir un excellent service à nos clients existants, à en acquérir de nouveaux et à augmenter notre part de leurs dépenses informatiques." En février, Bytes a été frappé par la démission surprise de son directeur général, Neil Murphy. La société a déclaré que M. Murphy avait démissionné avec effet immédiat après avoir révélé au conseil d'administration un certain nombre de transactions non divulguées dans la société. Les transactions n'ont pas été divulguées à la société ou au marché conformément aux exigences de divulgation des PDMR, a ajouté la société. Lundi, la société a déclaré : "Compte tenu de la position de leader que M. Murphy occupe depuis longtemps au sein de la société, le conseil d'administration est à la fois attristé et choqué par les actions de M. Murphy, qu'il a du mal à comprendre. Ses actes sont en totale contradiction avec les valeurs d'ouverture, d'honnêteté et de transparence qui ont été et restent au cœur de la culture du groupe et de son succès actuel".

Currys a confirmé que JD.com n'avait pas fait d'offre pour l'entreprise. En février, la société basée à Pékin a déclaré qu'elle envisageait d'acquérir le détaillant de produits électriques. JD avait jusqu'à mardi pour faire une offre, mais a déclaré vendredi que, "après mûre réflexion", elle avait choisi de ne pas faire de proposition d'acquisition. JD a toutefois ajouté qu'il se réservait le droit de faire une offre pour Currys dans les six mois à venir. En février, Currys a rejeté une offre de rachat non sollicitée de 702,8 millions de livres sterling émanant d'Elliott Advisors, une société de capital-investissement basée à Londres. Cette proposition a été portée à 757 millions de livres sterling, mais un nouveau refus a conduit Elliott à quitter la table des négociations au début du mois de mars.

AUTRES ENTREPRISES

Celsius Resources, une société d'exploration minière spécialisée dans les ressources en cuivre et en or aux Philippines, a déclaré que le ministère de l'environnement et des ressources naturelles du gouvernement philippin avait approuvé le permis d'exploitation minière pour son projet phare de cuivre et d'or Maalinao-Caigutan-Biyog. Le permis a une durée de 25 ans, renouvelable pour 25 autres années. Celsius a déclaré que ce permis était le premier approuvé aux Philippines au cours des 15 dernières années. Il accorde à la filiale locale Makilala Mining Co Inc le droit exclusif d'entreprendre l'exploration, le développement et la production commerciale de cuivre dans la zone MCB. "L'octroi du permis minier MCB marque la progression de Celsius, qui est passée du statut de société d'exploration à celui de développeur de ressources minérales, puis d'exploitant minier", a déclaré Peter Hume, directeur général de Celsius. Celsius a également conclu un accord de partage de la production minière avec le gouvernement philippin. L'action a clôturé en hausse de 15 % à Sydney lundi.

