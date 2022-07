Le blue-chip FTSE 100 a grimpé de 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le 29 juin, les valeurs liées aux matières premières telles que Shell, BP et Rio Tinto fournissant la plus forte impulsion.

Les prix à la consommation britanniques ont bondi en juin pour atteindre un taux annuel de 9,4 %, le taux le plus élevé depuis le début de 1982, selon les chiffres officiels, ce qui augmente les chances d'une hausse des taux de 50 points de base (pb) en août.

L'agence de publicité WPP a gagné 2,7 % après que son rival américain Omnicom Group a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

L'indice des valeurs moyennes à orientation nationale a augmenté de 0,3 %, atteignant également son plus haut niveau en trois semaines.

Royal Mail a chuté de 2,9 % après que l'entreprise de distribution de courrier et de colis a annoncé une baisse de 11,5 % de son chiffre d'affaires trimestriel au Royaume-Uni, en raison d'un déclin de son activité de courrier et de la réduction des achats en ligne par les consommateurs touchés par l'inflation.

Morses Club PLC a chuté de 41,1 % après que le créancier de subprimes a déclaré qu'il envisageait de recourir à un plan d'arrangement pour faire face aux niveaux élevés de demandes de réparation qui menacent de compromettre son avenir.