(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée vendredi, atteignant une fois de plus un niveau record, les investisseurs ayant réagi positivement à la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir les taux d'intérêt.

Pendant ce temps, les données du produit intérieur brut britannique ont été publiées avant l'ouverture, montrant une croissance supérieure aux attentes en mars et tout au long du premier trimestre, le Royaume-Uni sortant officiellement d'une récession technique.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 66,70 points, soit 0,8 %, à 8 448,05, après avoir atteint un record de 8 455,77 plus tôt. Le FTSE 250 était en hausse de 163,86 points, soit 0,8%, à 20 695,16, et l'AIM All-Share était en hausse de 5,05 points, soit 0,6%, à 788,75.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,9% à 844,75, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,9% à 17 973,70, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 16 089,25.

Sur les marchés européens vendredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,9 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7 %.

"Le FTSE 100 a de nouveau le vent en poupe, le marché ayant atteint de nouveaux records historiques vendredi. Compte tenu de ses horizons internationaux, cela n'a pas grand-chose à voir avec la croissance du PIB britannique, meilleure que prévu, et est en grande partie dû à la vigueur du secteur des ressources, où la hausse des prix des métaux et la promesse de fusions et d'acquisitions contribuent à stimuler les prix des actions", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Le prochain test clé de la nouvelle vigueur de l'indice sera probablement la semaine prochaine, avec les chiffres de l'inflation américaine. Les investisseurs ont largement accepté le fait que les réductions de taux ne seront pas aussi importantes ou n'interviendront pas aussi rapidement que ce qui avait été anticipé au début de l'année. Cependant, tout signe indiquant que l'inflation est plus tenace que prévu représenterait un choc pour les marchés financiers".

Les chiffres de l'inflation des prix à la production aux États-Unis seront publiés mardi prochain à 13h30 BST, suivis par les données de l'inflation des prix à la consommation à la même heure mercredi prochain.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,3 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,4 %.

Lors de sa réunion de mai, le Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté à une majorité de 7 contre 2 pour maintenir le taux d'intérêt à 5,25 %. Deux membres ont préféré réduire le taux d'intérêt de 0,25 point de pourcentage, à 5,00 %.

Sept membres, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey, Sarah Breeden, Ben Broadbent, Megan Greene, Jonathan Haskel, Catherine Mann et Huw Pill, ont voté en faveur du statu quo.

Swati Dhingra et Dave Ramsden, sous-gouverneur de la BoE, ont voté en faveur d'une baisse.

L'économie britannique a connu une croissance supérieure aux attentes en mars et au premier trimestre 2024, selon les chiffres publiés vendredi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,4 % en mars par rapport à février, dépassant le consensus de 0,1 % cité par FXStreet. Le PIB britannique a augmenté de 0,2% en février, selon les données révisées.

Au premier trimestre 2024, le PIB devrait avoir augmenté de 0,6 %, dépassant les attentes d'une hausse de 0,4 % et faisant suite à une baisse de 0,3 % au quatrième trimestre 2023 et à une baisse de 0,1 % au troisième trimestre. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB a augmenté de 0,2 %.

"Le Royaume-Uni est sorti de ce qui restera dans les livres d'histoire comme la récession la plus courte et la moins profonde jamais enregistrée. Après des mois de stagnation, une croissance de 0,6 % donnera à l'économie britannique un véritable regain de confiance. Les services et l'industrie manufacturière ont contribué à compenser les défis auxquels est confronté le secteur de la construction", a déclaré Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

"La baisse de l'inflation et la hausse des salaires ont permis aux ménages de retrouver un peu d'oxygène et d'augmenter leurs dépenses, ce qui devra se poursuivre si l'on veut maintenir la trajectoire. Andrew Bailey a brossé le tableau bucolique d'une économie en pleine reprise, qui sera encore stimulée par les vents contraires d'une éventuelle baisse des taux. Mais la résistance dont font preuve la plupart des secteurs pourrait être considérée comme une raison pour les membres du comité de politique monétaire de garder le doigt sur le bouton de pause pour un peu plus longtemps".

La livre sterling était cotée à 1,2532 USD à la mi-journée vendredi, plus haut que 1,2511 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

L'euro s'échangeait à 1,0780 USD à la mi-journée vendredi, en hausse par rapport à 1,0775 USD jeudi soir. Contre le yen, le dollar était coté à 155,74 yens contre 155,61 yens.

Dans le FTSE 100, les mineurs ont été parmi les valeurs les plus performantes, avec Glencore en hausse de 3,3%, Anglo American en hausse de 2,0% et Antofagasta en hausse de 1,9%.

L'or était coté à 2 376,77 USD l'once à la mi-journée vendredi, plus haut que les 2 332,88 USD de jeudi.

Le propriétaire de British Airways, IAG, a augmenté de 0,6%, après avoir déclaré que le revenu au premier trimestre 2024 a augmenté à 6,43 milliards d'euros contre 5,89 milliards d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation est passé de 9 millions d'euros à 68 millions d'euros, tandis que la perte avant impôts s'est réduite à 87 millions d'euros, contre 121 millions d'euros.

"Notre groupe bénéficie de la force de nos marchés principaux - Atlantique Nord, Atlantique Sud et intra-européen - et de la performance de nos marques. Les investissements dans la transformation du groupe se traduisent par des améliorations encourageantes de la ponctualité et de l'expérience client dans nos compagnies aériennes", a déclaré Luis Gallego, directeur général.

"Nous sommes bien positionnés pour l'été. La forte demande de voyages est une tendance qui se poursuit. IAG s'attend à ce que les coûts non liés au carburant augmentent légèrement en 2024, reflétant les investissements. La dette nette au 31 mars s'élevait à 7,44 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 9,25 milliards d'euros de l'année précédente."

Dans le FTSE 250, TBC Bank a augmenté de 4,2 %.

Le prêteur basé à Tbilissi, en Géorgie, a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 75 millions de GEL, soit 22,4 millions de GBP, après avoir déclaré que le bénéfice avant impôts au premier trimestre 2024 avait augmenté à 343,2 millions de GEL, soit 102,3 millions de GBP, contre 296,3 millions de GEL un an plus tôt.

Le revenu d'exploitation total est passé de 532,2 millions de GEL à 618,0 millions de GEL, avec des revenus d'intérêts nets en hausse à 442,8 millions de GEL contre 366,8 millions de GEL, des revenus nets de commissions en hausse à 104,3 millions de GEL contre 92,4 millions de GEL, tandis que les autres revenus non liés aux intérêts ont baissé à 70,8 millions de GEL contre 73,0 millions de GEL.

Le nombre total de clients de TBC Bank au 31 mars est passé à 17,9 millions, contre 13,3 millions un an plus tôt.

Pour l'avenir, le directeur général Vakhtang Butskhrikidze a commenté : "Je pense que le groupe est bien placé pour poursuivre sur la lancée de ce bon début d'année et produire d'excellents résultats pour nos actionnaires en 2024, tout en veillant à ce que nous soyons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs stratégiques pour l'année prochaine.

Parmi les petites capitalisations de Londres, TT Electronics a perdu 7,7 %. Au cours des quatre mois se terminant le 30 avril, le fabricant de composants électroniques a déclaré que son chiffre d'affaires avait baissé de 2 % sur une base organique par rapport à l'année précédente, mais qu'il avait augmenté de 1 % si l'on excluait l'impact des revenus répercutés, qui, selon lui, continuent à se réduire.

En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Peter France a commenté : "Alors que l'incertitude macroéconomique mondiale persiste, les perspectives de nos marchés restent bonnes. L'importante couverture du carnet de commandes et les mesures prises rapidement dans l'ensemble de l'entreprise confortent le conseil d'administration dans sa confiance en des perspectives inchangées pour l'année et dans la réalisation de l'objectif d'une marge d'exploitation de 10 %."

Sur l'AIM à Londres, Polarean Imaging a gagné 36 %. Le développeur de technologies d'imagerie médicale a déclaré avoir reçu sa deuxième commande de novo pour un nouveau système d'IRM au xénon de la part de l'hôpital de l'université d'Alabama à Birmingham.

Il prévoit d'installer le nouveau système dans le courant de l'année et collaborera "étroitement" avec l'équipe de l'hôpital, comme il le fait avec ses sites cliniques existants, pour développer un "solide" programme d'IRM au xénon.

Polarean Imaging a déclaré que ce programme soutiendra l'imagerie clinique, la recherche financée par le NIH et les essais sponsorisés par les laboratoires pharmaceutiques, conformément à l'engagement de Polarean de faire progresser la recherche médicale et les soins aux patients.

Le baril de Brent s'échangeait à 84,42 USD à la mi-journée, vendredi, en hausse par rapport aux 83,62 USD de jeudi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.