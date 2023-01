L'indice FTSE 100 à valeurs sûres a grimpé de 0,2 %, surpassant ses homologues régionaux dans les premiers échanges. L'indice FTSE 250 midcap, axé sur le marché intérieur, est resté muet.

Le détaillant britannique de vêtements Next a bondi de 7,6 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices avant impôts pour l'année en cours, poussant l'indice plus large des détaillants à un sommet de plus de quatre mois.

Les pertes des fabricants de médicaments GSK et AstraZeneca ont pesé sur le FTSE 100, perdant respectivement 1,6 % et 0,6 %.

Les participants au marché seront attentifs aux données sur l'activité du secteur des services en décembre, ainsi qu'à une lecture composite prévue à 0930 GMT.

Dans la nuit, le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale a montré que tous les responsables ont convenu que la banque centrale devrait ralentir le rythme de ses hausses de taux agressives, tout en avertissant qu'il ne serait pas approprié de commencer à réduire les taux cibles en 2023.