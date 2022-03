L'indice blue-chip a augmenté de 0,2%, les majors pétrolières BP Plc et Shell Plc gagnant respectivement 1,5% et 1,9%, les prix du pétrole ayant récupéré les lourdes pertes subies cette semaine. [O/R]

Shell a également bénéficié d'un coup de pouce après que JP Morgan a relevé son objectif de cours sur le titre.

Les mineurs ont grimpé, suivant un rebond des prix des métaux. Glencore a bondi de 2,1 % pour prendre la tête de l'indice FTSE 100. [MET/L]

Experian a glissé de 2,7 % et s'est retrouvé en queue de l'indice FTSE 100 après que Citigroup a abaissé sa note de "neutre" à "acheter" sur le titre de la plus grande entreprise de données de crédit du monde.

LLoyds Banking Group a chuté de 2,4 % après que RBC a doublement rétrogradé le titre à "sous-performance", affirmant que les moteurs de croissance ne semblent pas "changer la donne".

L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a reculé de 0,2 % après une hausse de 2 % mardi.