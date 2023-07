Les actions britanniques ont augmenté dans un rallye général mercredi après que l'inflation domestique ait diminué plus que prévu, avec une livre plus faible qui a poussé le FTSE 100, très exportateur, à un plus haut de plus de deux semaines.

Le FTSE 100 a augmenté de 1,1 %. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, a progressé de 2,4 %, atteignant son plus haut niveau en un mois.

La livre s'est affaiblie après que l'inflation britannique ait chuté plus que prévu en juin, atteignant son niveau le plus bas depuis plus d'un an à 7,9 %, alors que les attentes étaient de 8,2 %.

"La baisse de l'inflation aujourd'hui est un petit pas dans la bonne direction pour l'économie britannique", a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James Investment Services.

"Mais la forte croissance des salaires et la persistance des prix sous-jacents montrent qu'il reste un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation dans un territoire plus stable."

Les paris sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre sont restés élevés, les traders penchant désormais pour une hausse de 25 points de base en août par rapport aux attentes d'une hausse de 50 points de base plus tôt.

Les constructeurs de maisons ont progressé de 5,2 %, atteignant leur plus haut niveau en cinq semaines, tandis que d'autres valeurs sensibles aux taux d'intérêt, telles que l'immobilier et les sociétés d'investissement immobilier, ont progressé respectivement de 4,9 % et de 5,1 %.

Les seules exceptions ont été les mineurs de métaux industriels, en baisse de 0,9 %, le mineur chilien Antofagasta ayant glissé de 3 % après avoir abaissé ses prévisions de production de cuivre pour l'ensemble de l'année et Rio Tinto ayant légèrement baissé de 0,9 % après avoir fait part de ses inquiétudes quant à un ralentissement économique mondial.

Hargreaves Lansdown a gagné 5,5 % après que la plateforme d'investissement a fait état d'une augmentation des nouvelles affaires nettes et des actifs sous administration au quatrième trimestre.

Aston Martin Lagonda Global Holdings a gagné 5,1 % après que Goldman Sachs a relevé le constructeur automobile de luxe à "acheter" et Severn Trent a augmenté de 3,5 % après que le fournisseur d'eau a déclaré qu'il avait eu un bon début d'exercice avec des niveaux de réservoir plus élevés qu'il y a un an.

Segro a augmenté de 5,3% après qu'Exane BNP Paribas ait relevé le spécialiste de l'entreposage de "sous-performance" à "surperformance".

(1 $ = 0,7723 livre) (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami et Janane Venkatraman)