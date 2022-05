Le blue-chip FTSE 100 a gagné 0,7% à 0709 GMT, tandis que l'indice des moyennes capitalisations à orientation domestique a progressé de 0,5%.

Les mineurs ont grimpé de 1,8 %, les prix des métaux ayant augmenté en raison des signes de baisse des infections domestiques COVID-19 en Chine. [MET/L]

Les majors pétrolières Shell et BP ont augmenté respectivement de 0,6 % et de 1,1 %, suivant les prix du brut qui se sont redressés en raison des inquiétudes concernant l'offre, l'Union européenne s'efforçant d'obtenir un soutien pour une interdiction du pétrole russe. [O/R]

Parmi les mouvements individuels, Compass Group a augmenté de 8,5 % après avoir relevé ses prévisions de revenus annuels et annoncé un rachat d'actions de 500 millions de livres (616,65 millions de dollars) après un premier semestre solide.

TP ICAP a progressé de 4,2 %, le courtier interprofessionnel ayant déclaré que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 14 %, la volatilité accrue des marchés ayant stimulé les opportunités de négociation à l'échelle mondiale.

Le radiodiffuseur ITV Plc a légèrement progressé après avoir annoncé de solides revenus, même s'il a prévenu que les marchés publicitaires deviendraient beaucoup plus difficiles dans les mois à venir, en raison de l'absence du championnat de football européen de l'année dernière.