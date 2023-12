L'indice britannique FTSE 100 a chuté lundi, les pertes subies par les poids lourds du secteur de l'énergie et des mines l'emportant sur les gains du marché général, tandis que l'attention s'est lentement déplacée vers les données relatives à l'emploi aux États-Unis, attendues plus tard dans la semaine.

L'indice FTSE 100, fortement axé sur les matières premières, a baissé de 0,3 %, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs moyennes, plus axé sur le marché intérieur, a augmenté de 0,5 %.

Le secteur du pétrole et du gaz a chuté de 2,0 %, les prix du pétrole brut ayant baissé en raison de la pression persistante exercée par la décision de l'OPEP+ et de l'incertitude quant à la croissance de la demande mondiale de carburant.

Les mineurs de métaux industriels ont reculé de 2,5 %, les prix du cuivre ayant chuté par rapport à leurs plus hauts de près de quatre mois en raison de l'appréciation du dollar.

Le secteur de l'aérospatiale et de la défense a progressé de 0,6 %, ce qui a permis de limiter les pertes. Les actions de Rolls-Royce ont gagné 3,0 % après que J.P. Morgan a relevé le titre de la société d'ingénierie de "neutre" à "surpondérer".

Parmi les autres actifs au Royaume-Uni, la livre a reculé de 0,3 % par rapport au dollar, tandis que les rendements des obligations d'État britanniques ont été largement modérés.

Entre-temps, le marché examinera un certain nombre de données sur l'emploi aux États-Unis cette semaine, avec un chiffre JOLTS d'octobre et un rapport ADP sur l'emploi national de novembre attendus au cours de la semaine, avant le rapport plus complet sur les emplois non agricoles de novembre, vendredi.

"Comme toujours, le discours du marché sera influencé par le résultat des chiffres, le marché espérant un niveau qui soutienne la probabilité d'un atterrissage en douceur, sans être trop fort pour ne pas rouvrir le débat sur la hausse des prix", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor.

Parmi les actions individuelles, DS Smith a augmenté de 2,3 % après que Barclays a relevé le titre du fabricant de carton de "égal à égal" à "surpondéré".

888 Holdings a bondi de 13,0 % suite à un rapport selon lequel le bookmaker a rejeté une offre de rachat de 700 millions de livres (886,69 millions de dollars) de la part de Playtech en juillet.

Wizz Air a chuté de 1 % après que Deutsche Bank ait rétrogradé l'action du transporteur économique européen de "hold" à "sell".