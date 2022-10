Le blue-chip FTSE 100 a glissé de 0,1% vers 0806 GMT, tandis que le FTSE 250 à orientation nationale est resté plat.

Les valeurs minières et énergétiques ont chuté de 1 % et 1,4 % respectivement, les prix des matières premières ayant baissé suite aux données plus faibles que prévu sur l'activité industrielle en Chine. [O/R] [MET/L]

Selon un rapport du Telegraph, Sunak pourrait prolonger la réduction des dépenses d'aide étrangère de deux années supplémentaires, jusqu'en 2026-2027, alors que le gouvernement élabore des réductions de dépenses et annule les réductions d'impôts pour alléger la pression sur les budgets des ménages causée par la hausse du coût de la vie.

Le gouvernement avait réduit ses dépenses d'aide étrangère il y a deux ans pour faire face au coup porté aux finances publiques pendant la pandémie.