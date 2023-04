Le FTSE 100 a baissé de 0,3%, tandis que le FTSE 250 à moyenne capitalisation était en baisse de 0,1%, à 0710 GMT.

Les géants du pétrole BP et Shell ont perdu 1,5% et 1,3%, respectivement, alors que les prix du brut ont chuté de plus de 1% sur les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt, l'économie mondiale et les perspectives de la demande de carburant ont dépassé le soutien de la perspective d'un resserrement des approvisionnements sur les réductions de l'offre de l'OPEP+. [O/R]

Les mineurs de métaux de base ont perdu 1,2% après qu'une reprise économique inégale en Chine ait pesé sur la demande de métaux dans le plus grand consommateur de métaux au monde. [MET/L]

Les actions du créancier HSBC ont baissé de 0,5% après que le groupe de conseil aux actionnaires ISS ait déclaré que les investisseurs de HSBC devraient voter contre une résolution de son principal actionnaire Ping An.

Par ailleurs, les prix demandés pour les biens mis en vente en Grande-Bretagne au cours du mois dernier ont augmenté moins que la normale pour cette période de l'année, selon les données du site web immobilier Rightmove.