Le FTSE 100 et le FTSE 250 à moyenne capitalisation ont ajouté 0,2 % chacun.

La société de vêtements de sport JD Sports s'est hissée de 5,8 % au sommet du FTSE 100 après que son homologue américain Nike a publié des résultats meilleurs que prévu mardi.

Une livre plus faible a également soutenu l'indice orienté vers l'exportation qui abrite des entreprises bénéficiant de bénéfices en dollars.

Les valeurs énergétiques ont ajouté aux gains, augmentant de 0,5% tandis que la livre a perdu 0,2% à 8h30 GMT.

Parmi les autres valeurs, Bunzl Plc a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de 2023 soient légèrement plus élevés, bénéficiant d'une demande plus forte pour ses produits moins chers et des acquisitions de cette année. Mais le distributeur de fournitures a baissé de 0,7 %.

Pendant ce temps, les emprunts publics, à l'exclusion des banques contrôlées par l'État, ont augmenté pour atteindre un record de 22 milliards de livres (26,73 milliards de dollars) en novembre, contre 14,2 milliards de livres le mois précédent, en raison de la hausse des coûts des subventions énergétiques.

(1 $ = 0,8229 livre)