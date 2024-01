L'indice britannique FTSE 100 a commencé l'année sur une note positive, soutenu par les valeurs de l'aérospatiale et de la défense mardi, tandis que les investisseurs se tournent vers les données économiques de cette semaine et leur impact potentiel sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

L'indice de référence FTSE 100 était en hausse de 0,3 %, touchant un plus haut de plus de sept mois plus tôt dans la session, tandis que l'indice de moyenne capitalisation FTSE 250 était stable. L'indice de référence est resté à la traîne de tous ses homologues européens.

Les actions du secteur de l'aérospatiale et de la défense ont atteint un niveau record avec un bond de 1,3 %, tandis que l'indice des automobiles et des pièces détachées a grimpé de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau en trois mois.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 0,6 % après que les prix du pétrole ont bondi de 1 % en raison de perturbations potentielles de l'approvisionnement au Moyen-Orient et des attentes d'un stimulus économique de la part de la Chine, premier importateur de brut au monde.

La branche britannique de la chaîne de supermarchés Aldi a fait état d'une hausse de 8 % de ses ventes au cours de la période de quatre semaines qui s'est achevée le 24 décembre, pour dépasser 1,5 milliard de livres (1,91 milliard de dollars) pour la première fois, tandis que son rival plus petit, Lidl GB, a enregistré une hausse encore plus importante de 12 % au cours de la même période.

"Les deux supermarchés ont intensifié la concurrence sur les prix au Royaume-Uni, incitant les autres supermarchés à proposer des remises et des promotions et à réfléchir à des moyens novateurs de stimuler la demande des clients, en mettant par exemple l'accent sur leurs programmes de fidélisation", a déclaré Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor.

En ce qui concerne les autres données économiques, l'activité manufacturière et des services ainsi que les prix de l'immobilier seront surveillés par les investisseurs tout au long de la semaine afin d'évaluer la force de l'économie britannique, qui pourrait être en récession.

Parmi les mouvements individuels, Marks and Spencer a grimpé de 2,2 % après qu'Exane BNP Paribas a relevé la note de l'action du détaillant de "neutre" à "surperformance".

Les actions de HSBC ont baissé de 0,4 % après que sa filiale HSBC Continental Europe a finalisé la vente de son activité de banque de détail en France au Crédit Commercial de France.

BT Group a chuté de 0,7 % à la suite d'un rapport médiatique selon lequel le patron sortant du fournisseur de télécommunications et de réseaux, Philip Jansen, a été pressenti pour devenir le prochain président du groupe de publicité WPP, en remplacement de Roberto Quarta.