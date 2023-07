(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Ocado s'envole après avoir renoué avec les bénéfices et maintenu ses prévisions

* AstraZeneca en hausse après l'approbation par la FDA de la thérapie par anticorps de Sanofi et de son partenaire

* Darktrace brille après que l'examen comptable d'EY ait "débloqué la situation".

* L'indice des prix à la consommation britannique est attendu mercredi

* Le FTSE 100 progresse de 0,2%, le FTSE 250 gagne 0,5%.

18 juillet (Reuters) -

Le FTSE 100 britannique a gagné du terrain mardi, les minières progressant grâce à la hausse des cours des métaux et les valeurs de la santé bénéficiant d'un coup de pouce d'AstraZeneca, tandis que les actions d'Ocado ont bondi après que le groupe de supermarchés en ligne a maintenu inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

L'indice FTSE 100 a gagné 0,2 %, tandis que l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations, plus axé sur le marché intérieur, a progressé de 0,5 %.

Les mineurs de métaux industriels et précieux ont augmenté de 0,3 % et 0,5 % respectivement, les prix de la plupart des métaux s'étant appréciés en raison de la dépréciation du dollar.

Ocado a bondi de 13 % pour atteindre un plus haut de plus de cinq mois après que le supermarché en ligne et le groupe technologique aient maintenu leurs prévisions financières pour l'année et rapporté un retour aux bénéfices sous-jacents au premier semestre.

AstraZeneca a ajouté 0,8 % après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a déclaré qu'elle avait approuvé la thérapie par anticorps du fabricant et de son partenaire Sanofi pour prévenir le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons et les enfants en bas âge.

L'attention des investisseurs se portera sur les données relatives aux prix à la consommation au Royaume-Uni, attendues mercredi, afin d'évaluer la position de la Banque d'Angleterre en matière de resserrement de la politique monétaire.

Selon un sondage Reuters, l'inflation nationale devrait diminuer à 8,2 % en juin, contre 8,7 % le mois précédent, tandis que l'inflation de base - qui exclut les prix volatils de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac - devrait rester stable d'une année sur l'autre.

"Ce chiffre de base reste trois fois plus élevé que le taux d'inflation cible de 2 % de la Banque d'Angleterre, ce qui indique qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour réduire les pressions sur les prix", a déclaré Giles Coghlan, analyste en chef du marché chez HYCM.

Darktrace a bondi de 19,6 % après que la société de cybersécurité a prévu une croissance et a déclaré qu'un examen par l'auditeur EY n'aurait pas d'impact sur ses états financiers précédents.

Les données de lundi, qui ont montré que l'économie chinoise a progressé à un rythme faible au deuxième trimestre, ont continué à ébranler le sentiment avec la banque HSBC exposée à la Chine en baisse de 0,3 %, tandis que Prudential a glissé de 0,8 %

Les résultats des principales banques américaines seront surveillés, Morgan Stanley et Bank of America devant publier leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)