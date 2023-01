Le FTSE 100, orienté vers l'exportation, a augmenté de 0,3 % mais devait terminer la semaine dans le rouge, tandis que le FTSE 250 a ajouté 0,1 %.

Les métaux industriels et les entreprises du secteur de l'énergie ont été les principaux moteurs de l'indice de référence, gagnant respectivement 1,0 % et 1,3 %, les prix du pétrole brut et du cuivre ayant grimpé en raison de l'amélioration des perspectives économiques de la Chine, principal consommateur. [MET/L] [O/R]

Pendant ce temps, les données ont montré que les ventes au détail mensuelles en décembre ont encore diminué de manière inattendue, la hausse des prix des produits alimentaires ayant comprimé les consommateurs. Toutefois, le secteur du commerce de détail a ajouté 0,2 %.

Parmi les actions, Standard Chartered a progressé de 1,2 % après avoir obtenu l'autorisation de créer une nouvelle unité de courtage en valeurs mobilières en Chine. Le secteur bancaire au sens large a augmenté de 0,4 %.

Le groupe 4Imprint a progressé de 3,8 %, après avoir déclaré qu'il s'attendait à ce que son bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année soit supérieur à la limite supérieure de la fourchette des prévisions des analystes.